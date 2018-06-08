Сборная Беларуси по футболу потерпела поражение от Финляндии в товарищеском матче

Национальная футбольная сборная провела второй июньский спарринг. После ничьей с Венгрией в Бресте 6 июня (1:1) подопечные Игоря Криушенко уступили в Тампере Финляндии (0:2).

Хозяева вышли вперёд в самом начале: на 7-й минуте дыру в белорусской обороне обнаружил Йере Уронен. В дальнейшем финны имели немало шансов увеличить перевес, однако до перерыва счёт не изменился.

Во второй половине Игорь Криушенко провёл череду замен, которые слегка улучшили игру белорусов в нападении, но коренным образом ход встречи не изменили. А на 75-й минуте наш голкипер Денис Щербицкий не справился с несложным ударом Моштага Ягуби, и позволил сборной Финляндии удвоить преимущество.

Отметим, что для «белых крылаў» нынешнее поражение стало первым в 2018 году.