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Сборная Беларуси по футболу потерпела поражение от Финляндии в товарищеском матче
Национальная футбольная сборная провела второй июньский спарринг. После ничьей с Венгрией в Бресте 6 июня (1:1) подопечные Игоря Криушенко уступили в Тампере Финляндии (0:2).
Хозяева вышли вперёд в самом начале: на 7-й минуте дыру в белорусской обороне обнаружил Йере Уронен. В дальнейшем финны имели немало шансов увеличить перевес, однако до перерыва счёт не изменился.
Во второй половине Игорь Криушенко провёл череду замен, которые слегка улучшили игру белорусов в нападении, но коренным образом ход встречи не изменили. А на 75-й минуте наш голкипер Денис Щербицкий не справился с несложным ударом Моштага Ягуби, и позволил сборной Финляндии удвоить преимущество.
Отметим, что для «белых крылаў» нынешнее поражение стало первым в 2018 году.
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Национальная футбольная сборная провела второй июньский спарринг. После ничьей с Венгрией в Бресте 6 июня (1:1), подопечные Игоря Криушенко уступили в Тампере...
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