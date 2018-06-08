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Артисты из разных городов, мастера на все руки и кулинары на все вкусы: как прошел День России в Минске
Новости Беларуси. В самом центре столицы продолжаются праздники национальных культур. 9 июня здесь во всей красе многонациональная Россия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Наш корреспондент Ольга Коршун и башкирский чак-чак отведала, и кавказскую лезгинку сплясала. Подробности в сюжете.
Ольга Коршун, СТВ:
Гжель во всей красе, россыпь матрешек и настоящие девицы-красавицы – гости из России поддерживали праздничную атмосферу как могли. А белорусы в этот день буквально приложили руку к народным ремеслам.
Арина Говорская:
Эльвира Ансафовна может преподать кулинарный урок. К празднику готовилась чуть ль не полночи. Хозяйке не давал спать капризный чак-чак – традиционное блюдо башкирской кухни. Готовят его только по особым случаям. Специально для этого собираются все женщины семьи.
Эльвира Левшевич:
Настоящий праздник для зрителей устроили сегодня и джигиты. Главный кавказский танец – лезгинку – артисты исполняли под аплодисменты и, конечно, на бис. Именно тот случай, когда искусство объединяет.
8-летний Василий уверенно солирует в танце. Этому искусству он посвятил буквально полжизни, а с ансамблем объехал уже полстраны. Несмотря на то, что Вася коренной белорус и внешне не сильно похож на горца, лезгинка прочно вошла в его сердце.
Вася Остромецкий:
Тем временем на сцене ритм держал настоящий казачий ансамбль. Специально на праздник в Минск приехали артисты из Пскова, Брянска, Санкт-Петербурга, Волгограда и Ярославля. Но это не о географии, а о том, что такие праздники объединяют и стирают границы и расстояния.
Везде чисто, прекрасно. Все с хорошим настроением встречают. А Россия – это Россия. Это мы, так же, как и белорусы, россияне – это единый народ.
У нас семья многонациональная. У нас папа россиянин, мама – белоруска. Так что, собственно говоря, это наш праздник.
Расходиться никто не спешит. Гуляния пройдут до позднего вечера.
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Артисты из разных городов, мастера на все руки и кулинары на все вкусы: как прошел День России в Минске
Новости Беларуси. В самом центре столицы продолжаются праздники национальных культур. 9 июня здесь во всей красе многонациональная Россия, сообщили в программе...
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