Ушла из жизни заслуженная артистка России Татьяна Малыщицкая

Заслуженная артистка России Татьяна Малыщицкая скончалась в Петербурге на 58-м году жизни, сообщают информагенства.

Артистка вместе со своим отцом – известным советским и российским режиссёром, педагогом, основателем нескольких театров Владимиром Малыщицким – стояла у истоков ленинградского Молодёжного театра.

На его сцене она играла в спектаклях «Диалоги», «Беда» и других. Впоследствии актриса участвовала в основании Камерного театра Малыщицкого. На его подмостках актриса выходила в постановках «Иванов», «Женитьба», «Вишнёвый сад».

Малыщицкая также снималась в фильмах и телесериалах, в том числе в «Улицах разбитых фонарей» и «Тайнах следствия».