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Круглянский район: душевное «изумрудное» место
Новой точкой команды «Субботнего выпуска» стало Круглое, получившее совсем недавно статус города. «Изумрудный» городок для жителей и «Николаевские пруды» для туристов – всё это работа местной компании, которая успешно застраивает не только свой район, но и соседние.
Подробнее – в видеосюжете
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Новой точкой команды «Субботнего выпуска» стало Круглое, получившее совсем недавно статус города.
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