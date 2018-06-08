Круглянский район: душевное «изумрудное» место

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Новой точкой команды «Субботнего выпуска» стало Круглое, получившее совсем недавно статус города. «Изумрудный» городок для жителей и «Николаевские пруды» для туристов – всё это работа местной компании, которая успешно застраивает не только свой район, но и соседние.

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