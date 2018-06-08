​Американские учёные создали самый мощный компьютер

Исследователи из лаборатории министерства энергетики США создали самый мощный в мире суперкомпьютер.

Новый компьютер способен обрабатывать до 200 миллионов миллиардов операций в секунду.

Как утверждают разработчики американского суперкомпьютера, мощность его во много раз превышает производительность ранее разработанного китайского суперкомпьютера.

Новой сферой применения американского суперкомпьютера возможно станет генная инженерия.