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Американские учёные создали самый мощный компьютер
Исследователи из лаборатории министерства энергетики США создали самый мощный в мире суперкомпьютер.
Новый компьютер способен обрабатывать до 200 миллионов миллиардов операций в секунду.
Как утверждают разработчики американского суперкомпьютера, мощность его во много раз превышает производительность ранее разработанного китайского суперкомпьютера.
Новой сферой применения американского суперкомпьютера возможно станет генная инженерия.
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Исследователи из лаборатории министерства энергетики США создали самый мощный в мире суперкомпьютер.
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