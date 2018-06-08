Лидеры стран G7 на саммите в Канаде договорились о создании нового совместного механизма реагирования на злонамеренные действия "враждебных государств", говорится в субботу в пресс-релизе правительства Великобритании.

"Премьер-министр Тереза Мэй (Великобритании - ИФ) заявила, что новое соглашение дает понять: злонамеренные действия России или других государств не будут оставаться без ответа", - говорится в сообщении.