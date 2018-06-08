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Страны G7 договорились о противодействии "враждебным государствам"
Лидеры стран G7 на саммите в Канаде договорились о создании нового совместного механизма реагирования на злонамеренные действия "враждебных государств", говорится в субботу в пресс-релизе правительства Великобритании.
"Премьер-министр Тереза Мэй (Великобритании - ИФ) заявила, что новое соглашение дает понять: злонамеренные действия России или других государств не будут оставаться без ответа", - говорится в сообщении.
"Я приветствую сегодняшнее соглашение между лидерами G7 об обмене информацией, координации действий и разработке стратегий для защиты нашей демократии... для противостояния этой растущей угрозе", - приводятся в заявлении слова Мэй.
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Лидеры стран G7 на саммите в Канаде договорились о создании нового совместного механизма реагирования на злонамеренные действия "враждебных государств", говорится...
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