Молочный коллапс отменяется: Беларусь и Россия подписали дорожную карту по снятию ограничений на белорусскую молочку

"Сегодня в Москве состоялось совещание Россельхознадзора и представителей Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Беларуси. Мероприятие стало логичным продолжением достигнутых накануне договоренностей на уровне правительств двух стран. Ключевым итогом встречи стала разработка и подписание дорожной карты двустороннего сотрудничества Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси и Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по процедуре снятия взаимных ограничительных мер по поставкам молочной продукции на 2018 год. В документе прописаны ключевые мероприятия, осуществление которых будет способствовать скорейшему урегулированию ситуации в части взаимных ограничений на поставки продукции предприятий России и Беларуси", - говорится в сообщении.









Стороны также пришли к соглашению об отмене с 11 июня временных ограничений на поставки продукции четырех белорусских предприятий: ОАО "Витебская бройлерная птицефабрика" (убой, разделка птицы, производство готовой мясной продукции); ООО "Вахавяк Плюс" (убой крупного рогатого скота, переработка и разделка мяса, производство сырых полуфабрикатов, жилованного блочного мяса); ООО "Гродненский мясокомбинат" (убой крупного рогатого скота и свиней, разделка, производство готовой мясной продукции); ООО "Белэкотехника" (производство комбикормов).



