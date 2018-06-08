Лионель Месси не включил Криштиану Роналду в список топ-игроков ЧМ-2018

— У Бразилии есть Неймар и Филиппе Кутиньо, — приводит слова 30-летнего артентинца. — За сборную Испании выступают Андрес Иньеста и Давид Сильва. У Германии нет звездных игроков, но все вместе они сильны. В составе Бельгии можно отметить Эдена Азара и Кевина Де Брейне. Лучшие игроки сборной Франции — Антуан Гризманн и Килиан Мбаппе. На этом турнире мы увидим много хороших игроков.