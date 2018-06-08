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Лионель Месси не включил Криштиану Роналду в список топ-игроков ЧМ-2018
Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси не включил форварда национальной команды Португалии Криштиану Роналду в список топ-игроков чемпионата мира-2018.
— У Бразилии есть Неймар и Филиппе Кутиньо, — приводит слова 30-летнего артентинца
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Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси не включил форварда национальной команды Португалии Криштиану Роналду в список топ-игроков чемпионата мира-2018.
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