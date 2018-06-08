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Найденный в центре Гродно клад оценили в 19,5 тысяч долларов. По закону четверть положена строителю, который его обнаружил

09.06.2018 20:26 — Разное | Партизан  
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Окончательная стоимость клада, который нашли в центре Гродно 14 апреля, будет определена в Гродненском облисполкоме. Именно туда на днях из историко-археологического музея передали документы по оценке находки.



Экспертами по оценке найденного в центре Гродно клада, кроме состава экспертной фондово-закупочной комиссии, выступали председатель нумизматического общества Виктор Кокореко, который давал заключение по монетам, по коронкам делал экспертизу заведующий отделением областной больницы, стоматолог Михаил Сагайдак, а драгоценные камни изучал специалист — геммолог Владимир Жданюк.

По итогам всех заключений в музее оценили клад в 19 424 долларов. Самым дорогим предметом стал уникальный перстень с мальтийским крестом, который оценили в $ 1.5 тыcячи.

Клад нашли в этом году, 14 апреля, на чердаке дома на территории бывшего еврейского гетто (2-я Трудовая улица). Это здание реконструируют под медицинский центр. Строитель Владимир Стракович разбирал крышу и под кирпичом нашел металлическую табакерку с надписью «Tytuń fajkowy specjalny». Внутри лежали 23 золотые монеты, 11 колец, цепочки, серьга, обрезанная медаль, слитки золота, зубные коронки. Сверху всё было прикрыто бумагой для уплотнения. Общий вес клада составил более 400 граммов.


Сейчас документы по оценке находки переданы в местный облисполком на согласование. После этого будет названа полная стоимость клада. По закону, половина клада принадлежит государству, остальное поровну делится между человеком, который нашел клад и собственником здания.

Известно, что в конце июня в сенаторском зале Нового замка откроется выставка, посвященная найденным в Гродненской земле кладам. Всего будет выставлено около 25 ценных находок, в том числе и две последние — с улиц Антонова и 2-й Трудовой.

 
Теги: Гродно
 
 
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Окончательная стоимость клада, который нашли в центре Гродно 14 апреля, будет определена в Гродненском облисполкоме. Именно туда на днях из...
 
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