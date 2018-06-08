В Гомеле на глазах у прохожих избили школьника с длинными волосами

Progomel.by … Очевидцы рассказали подробности сайту





Примерно около восьми часов вечера трое молодых людей на вид 18-20 лет гуляли по скверу в изрядном подпитии. А так как все они были в хорошей физической форме, то удаль молодецкая тянула на «подвиги». Решив, что школьники младше их лет так на 5-6 – достойные противники, направились к компании возле макета Биг-Бена.





Наибольшую неприязнь по какой-то причине вызвал паренёк с длинными волосами. Возможно тем, что уж сильно отличался от них самих. Ведь всем должно быть понятно, что короткая или под ноль стрижка самая лучшая, а несколько лет занятий в тренажёрке делают из обычного доходяги супермена. Добавив к этому портрету алкогольный перегар и бьющее через край хамство, вы примерно будете представлять, с чем пришлось столкнуться беззащитному школьнику.













Поводом для избиения послужил вопрос «А почему ты не лысый?». Вразумительного ответа, впрочем, никто и не ждал. Последовал один удар, второй, третий… Нападавший бритоголовый молодчик избивал сидящего подростка, словно наслаждаясь процессом. С ноги по лицу, затем кулаком, а если попробовать локтем? Знакомые школьника боялись вмешиваться, ведь рядом находились ещё двое здоровых лба. Спровоцировать их могло любое неосторожное слово или жест.





Взрослый гомельчанин, который наблюдал эту картину издали, сначала подумал, что ребятня просто дурачится. Однако спустя минуту стало понятно, что на его глазах происходит преступление. С другом они побежали к месту происшествия. Троица же направилась гулять дальше, попутно цепляясь то к девушкам, то к другим парням, также находившимся в сквере.





Когда мужчины взглянули на окровавленное лицо школьника, стало не по себе. Это была одна сплошная красная гематома. Нос искривлён, на лбу – отметины от ударов, глаз практически не видно. Сразу же вызвали милицию. Один остался рядом с подростком, а второй направился за троицей, чтобы сообщать об их передвижениях дежурному на линии «102».





Те, кстати, немного протрезвев и поняв, что натворили, вернулись назад, чтобы помириться. Но «разговаривать» повторно с ними никто не захотел. На место прибыли три наряда милиции. Задержали подозреваемых оперативно, по горячим следам, и повезли в ОВД Центрального района, что на ул. Крестьянской.



