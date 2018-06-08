|
«Для Российской Федерации это очень важно»: Сергей Митин о сотрудничестве с Беларусью в сельском хозяйстве
Новости Беларуси. Белорусские и российские парламентарии готовят новые программы по сотрудничеству в сельском хозяйстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
8 июня в Шкловском районе законодатели познакомились с примером успешной работы фермеров. В хозяйстве «Диана» с 3000 гектаров получают отменный урожай зерна и картофеля. Благодаря современным хранилищам продукцию могут сохранять максимально долго.
Владимир Малиновский, глава крестьянско-фермерского хозяйства «Диана»:
Алла Ломакина, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
В открытом акционерном обществе «Александрийское» парламентарии увидели замкнутый цикл производства – от поля до прилавка. Здесь добились высокой эффективности работы. Создана собственная торговая сеть и к концу года планируется выйти на российский рынок через сетевые супермаркеты.
Сергей Митин, заместитель председателя Комитета по агропродовольственной политике Совета Федерации России:
Встреча парламентариев – один из этапов подготовки к Форуму регионов России и Беларуси, который состоится в сентябре в Могилевской области. Основная его тема – развитие сельских территорий.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Для Российской Федерации это очень важно»: Сергей Митин о сотрудничестве с Беларусью в сельском хозяйстве
Новости Беларуси. Белорусские и российские парламентарии готовят новые программы по сотрудничеству в сельском хозяйстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)