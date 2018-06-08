В Свердловской области в детском лагере отравились 62 ребёнка и двое вожатых

Новости России. Медики выявили у пострадавших кишечную инфекцию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





У всех схожие симптомы: они жалуются на боль в животе, рвоту и недомогание. Госпитализированы 62 ребенка в возрасте от 7 до 12 лет и двое вожатых. Причины случившегося выясняются.