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В Свердловской области в детском лагере отравились 62 ребёнка и двое вожатых
Новости России. Медики выявили у пострадавших кишечную инфекцию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
У всех схожие симптомы: они жалуются на боль в животе, рвоту и недомогание. Госпитализированы 62 ребенка в возрасте от 7 до 12 лет и двое вожатых. Причины случившегося выясняются.
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Новости России. Медики выявили у пострадавших кишечную инфекцию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. У всех схожие симптомы: они жалуются на боль в...
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