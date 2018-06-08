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В Свердловской области в детском лагере отравились 62 ребёнка и двое вожатых

09.06.2018 21:26 — Разное | СТВ  
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Новости России. Медики выявили у пострадавших кишечную инфекцию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Свердловской области в детском лагере отравились 62 ребёнка и двое вожатых

У всех схожие симптомы: они жалуются на боль в животе, рвоту и недомогание. Госпитализированы 62 ребенка в возрасте от 7 до 12 лет и двое вожатых. Причины случившегося выясняются.

 
 
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Новости России. Медики выявили у пострадавших кишечную инфекцию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. У всех схожие симптомы: они жалуются на боль в...
 
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