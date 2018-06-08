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Президент США продлил санкции против чиновников из Беларуси

09.06.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Президент США Дональд Трамп продлил действие американских санкций в отношении ряда граждан Беларуси и членов правительства республики еще на год, сообщили в Белом доме.

Ограничительные меры были введены после выборов в марте 2006 года, которые Штаты признали «недемократическими». Санкции действуют против чиновников, которые «подрывают демократические процессы или институты». Кроме того, попавшие в список люди, по мнению властей США, связаны с нарушением прав человека, включая «политические репрессии, задержание и исчезновение людей», а также с коррупцией.

Действие санкций продлевается ежегодно при сохранении «угроз нацбезопасности и внешней политике США».

В конце мая США расширили список ограничительных мер в отношении граждан и организаций Ирана. В новый «черный список» попали шесть человек и три юридических лица.



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Ограничительные меры были введены после выборов в марте 2006 года, которые Штаты признали «недемократическими».
 
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