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Страсть к автомобилям, а когда он такой раритетный – вдвойне: «Олдтаймер-ралли» в Минске
Новости Беларуси. В Минске стартовал «Олдтаймер-ралли». 9 июня на Октябрьской площади можно было увидеть раритеты мирового автопрома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Главное условие участия – автомобиль должен быть выпущен до 1980 года.
Александр Родюков, участник «Олдтаймер-ралли»:
Ретро-гонка проходит уже в 10 раз и интересна как участникам, так и зрителям. 9 июня старинные машины колесили по улицам столицы, а 10 числа финишируют в Пуховичском районе, где и выберут победителя.
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Новости Беларуси. В Минске стартовал «Олдтаймер-ралли». 9 июня на Октябрьской площади можно было увидеть раритеты мирового автопрома, сообщили в программе Новости...
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