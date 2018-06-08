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«Приходим мальчиками, выпускаемся мужчинами»: самые зрелищные выпускные Минска-2018

09.06.2018 23:14 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Трогательный момент для тех, кто прощается со школой: в Беларуси этой ночью на выпускные вечера соберутся порядка 60 тысяч ребят, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске по традиции самые зрелищные прощания с альма-матер в суворовском военном училище и специализированном лицее МВД. Масштабы праздника оценила корреспондент Оксана Семашко.

«Приходим мальчиками, выпускаемся мужчинами»: самые зрелищные выпускные Минска-2018

Еще пять лет назад простой парень из Барановичей Андрей мечтал поступить в Минское суворовское. Время учебы в училище пролетело быстро. Уже сегодня вице-сержант Сазонович получил аттестат и золотую медаль из рук министра обороны. Юноша уже поступил в Медуниверситет на военного врача.

«Приходим мальчиками, выпускаемся мужчинами»: самые зрелищные выпускные Минска-2018

Андрей Сазонович, выпускник Минского суворовского военного училища:
Здесь мы становимся настоящими мужчинами. Приходим мальчиками, выпускаемся мужчинами. Здесь мы понимаем ценность времени, так как свободного у нас немного. Мы знаем, что нужно делать и когда. Также здесь учимся ставить перед собой цели и достигать их.

«Приходим мальчиками, выпускаемся мужчинами»: самые зрелищные выпускные Минска-2018

Это уже 62-й выпуск Минского суворовского училища. Такое же число сегодня и выпускников.

«Приходим мальчиками, выпускаемся мужчинами»: самые зрелищные выпускные Минска-2018

Оксана Семашко, СТВ:
Плечом к плечу в форме курсантов на этом плацу они стоят в последний раз. Пять лет учебы для каждого из них – уже история.

«Приходим мальчиками, выпускаемся мужчинами»: самые зрелищные выпускные Минска-2018

Получив заветные погоны «с крабом», суворовцы по традиции осыпали себя монетами на удачу. Большинство выпускников кузницы мужского благородства продолжат военную карьеру.

«Приходим мальчиками, выпускаемся мужчинами»: самые зрелищные выпускные Минска-2018

Николай Самец, выпускник Минского суворовского военного училища:
Когда я пришел, был маленький, ничего еще не знал. Вообще ничего. Надел эту красивую форму. Это действительно большая школа жизни, которая закалила наш внутренний характер, подготовила нас к профессии защитника родины.

«Приходим мальчиками, выпускаемся мужчинами»: самые зрелищные выпускные Минска-2018

Свои аттестаты сегодня получили и 41 выпускник специализированного лицея МВД. Ребята попрощались со знаменем своей альма-матер.

«Приходим мальчиками, выпускаемся мужчинами»: самые зрелищные выпускные Минска-2018

Александр Иовец, выпускник специализированного лицея МВД Беларуси:
Жалко. Ко всему привыкли, уже уходить и не хочется.

«Приходим мальчиками, выпускаемся мужчинами»: самые зрелищные выпускные Минска-2018

А вот в Бресте сотни выпускников не просто шагнули во взрослую жизнь, а зашли в нее можно сказать через парадную дверь – по главной улице города. Апогей бала «Алые паруса» – масштабное шествие вчерашних школьников.

«Приходим мальчиками, выпускаемся мужчинами»: самые зрелищные выпускные Минска-2018

Дарья Пронько, выпускница:
В последние месяцы очень сблизились с одноклассниками, все стали одной дружной семьей. Не хочется уходить.

Долго готовилась к этому вечеру и Александра Туча. Девушка мечтает выучить испанский и стать переводчиком.

«Приходим мальчиками, выпускаемся мужчинами»: самые зрелищные выпускные Минска-2018

Александра Туча, выпускница:
Очень жалко заканчивать школу. Наворачиваются слезы.

«Приходим мальчиками, выпускаемся мужчинами»: самые зрелищные выпускные Минска-2018

Сейчас во всех школах идут праздничные вечера. А уже с рассвета у выпускников начнется новая самостоятельная жизнь.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Новости Беларуси. Трогательный момент для тех, кто прощается со школой: в Беларуси этой ночью на выпускные вечера соберутся порядка 60 тысяч ребят, сообщили в...
 
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