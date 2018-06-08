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«Приходим мальчиками, выпускаемся мужчинами»: самые зрелищные выпускные Минска-2018
Новости Беларуси. Трогательный момент для тех, кто прощается со школой: в Беларуси этой ночью на выпускные вечера соберутся порядка 60 тысяч ребят, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Минске по традиции самые зрелищные прощания с альма-матер в суворовском военном училище и специализированном лицее МВД. Масштабы праздника оценила корреспондент Оксана Семашко.
Еще пять лет назад простой парень из Барановичей Андрей мечтал поступить в Минское суворовское. Время учебы в училище пролетело быстро. Уже сегодня вице-сержант Сазонович получил аттестат и золотую медаль из рук министра обороны. Юноша уже поступил в Медуниверситет на военного врача.
Андрей Сазонович, выпускник Минского суворовского военного училища:
Это уже 62-й выпуск Минского суворовского училища. Такое же число сегодня и выпускников.
Оксана Семашко, СТВ:
Получив заветные погоны «с крабом», суворовцы по традиции осыпали себя монетами на удачу. Большинство выпускников кузницы мужского благородства продолжат военную карьеру.
Николай Самец, выпускник Минского суворовского военного училища:
Свои аттестаты сегодня получили и 41 выпускник специализированного лицея МВД. Ребята попрощались со знаменем своей альма-матер.
Александр Иовец, выпускник специализированного лицея МВД Беларуси:
А вот в Бресте сотни выпускников не просто шагнули во взрослую жизнь, а зашли в нее можно сказать через парадную дверь – по главной улице города. Апогей бала «Алые паруса» – масштабное шествие вчерашних школьников.
Дарья Пронько, выпускница:
Долго готовилась к этому вечеру и Александра Туча. Девушка мечтает выучить испанский и стать переводчиком.
Александра Туча, выпускница:
Сейчас во всех школах идут праздничные вечера. А уже с рассвета у выпускников начнется новая самостоятельная жизнь.
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Новости Беларуси. Трогательный момент для тех, кто прощается со школой: в Беларуси этой ночью на выпускные вечера соберутся порядка 60 тысяч ребят, сообщили в...
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