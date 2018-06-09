Выпускной блокбастер снимали в Дотишках





Ярким финалом школьного этапа стал выпускной — фееричный праздник юности, надежд и оптимизма. Пожалуй, самый массовый и самый желанный.

Он дорог родителям, которые на протяжении одиннадцати лет жили жизнью своего ребенка, волновались и переживали его победы и поражения. Он дорог учителям, ибо только они знают, как давались эти победы и чем заканчивались неудачи. И, конечно же, он дорог самим выпускникам. Ведь они уже преодолели свой первый этап на большом пути под названием ЖИЗНЬ. Наступило время идти дальше…















А пока есть еще минутки для теплых прощальных объятий… Не жалели добрых слов и цветов дотишские выпускники в торжественный день вручения им аттестатов, искренне говоря спасибо всем, кто поддерживал их и помогал все эти годы. Было видно, что чувства переполняют ребят: слезы на щеках, громкое «ура», забытые стихи в сценарии, дрожащие руки от волнения. И все равно их праздник лучший, потому что наполнен частичками души каждого из них. Надо сказать, что креативности дотишским педагогам и школьникам не занимать — сценарий их блокбастера получился отличный!

Подробности выпускного в Дотишской школе читайте на страницах «ВГ».

Галина ШЛЕМПО.

Фото автора.













































































































