"Женское" приложение белорусов возглавило мировой рейтинг популярности

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Об этомпредпринимательсо ссылкой на данные аналитической компании App Annie.Приложение обошло такие популярные продукты, как Fitbit или MyFitnesPal. По данным предпринимателя, на платформе Android Flo занимает четвертое место в мире, а по сумме установок на двух платформах — третье место.По информации App Annie, сейчас Flo для iOS занимает первое место в своей категории в 12 странах, входит в топ-5 — в 59. Версия приложения для Android входит в пятерку самых популярных приложений для здоровья в 15 странах мира.Flo — это мобильная платформа для женского здоровья. Оно строит прогноз менструального цикла, позволяет отслеживать беременность, дает персональные рекомендации и предлагает возможность общаться с экспертами и другими пользователями анонимно внутри приложения.Ее издатель — американская компания OWHealth, а разработчик — минская «Айдиономикс Диджитал». Сейчас у Flo более 17 миллионов активных пользователей. В августе стало известно о 5 миллионах долларов инвестиций. В числе инвесторов — Наталья Водянова, супермодель, социальная активистка и многодетная мама, которая также присоединилась к совету директоров компании.