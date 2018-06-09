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"Женское" приложение белорусов возглавило мировой рейтинг популярности

09.06.2018 23:44 — Разное | UDF  
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Иллюстративное фото
Мобильное приложение для женского здоровья Flo в мае стало самым популярным в мире в категории «Здоровье и фитнес» по количеству новых установок на платформе iOS.

Об этом сообщил предприниматель Дмитрий Гурский со ссылкой на данные аналитической компании App Annie.

Приложение обошло такие популярные продукты, как Fitbit или MyFitnesPal. По данным предпринимателя, на платформе Android Flo занимает четвертое место в мире, а по сумме установок на двух платформах — третье место.

По информации App Annie, сейчас Flo для iOS занимает первое место в своей категории в 12 странах, входит в топ-5 — в 59. Версия приложения для Android входит в пятерку самых популярных приложений для здоровья в 15 странах мира.

Flo — это мобильная платформа для женского здоровья. Оно строит прогноз менструального цикла, позволяет отслеживать беременность, дает персональные рекомендации и предлагает возможность общаться с экспертами и другими пользователями анонимно внутри приложения.

Ее издатель — американская компания OWHealth, а разработчик — минская «Айдиономикс Диджитал». Сейчас у Flo более 17 миллионов активных пользователей. В августе стало известно о 5 миллионах долларов инвестиций. В числе инвесторов — Наталья Водянова, супермодель, социальная активистка и многодетная мама, которая также присоединилась к совету директоров компании.

 
 
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Приложение обошло такие популярные продукты, как Fitbit или MyFitnesPal.
 
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