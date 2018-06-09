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г. Минск. Видео прислала Бокач София

09.06.2018 23:56 — Разное | СТВ  
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Я родилась в Минске, в огромном красивом городе, который вряд ли можно назвать малой родиной. А где же она, моя малая родина? Я думаю, что для меня, как и для многих коренных минчан, в это понятие входит родная улица, на которой прошло детство, ее история, дома и  люди, прославившие ее. Предлагаю вашему вниманию небольшой рассказ о моей малой родине.

Авторы проекта «Минск streets»: Бокач София, Филиппович Антон, Михайлов Андрей – учащиеся УО «Минский государственный областной лицей».

 
Теги: Минск
 
 
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Я родилась в Минске, в огромном красивом городе, который вряд ли можно назвать малой родиной. А где же она, моя малая родина? Я думаю, что для меня, как и для многих...
 
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