г. Минск. Видео прислала Бокач София

Я родилась в Минске, в огромном красивом городе, который вряд ли можно назвать малой родиной. А где же она, моя малая родина? Я думаю, что для меня, как и для многих коренных минчан, в это понятие входит родная улица, на которой прошло детство, ее история, дома и люди, прославившие ее. Предлагаю вашему вниманию небольшой рассказ о моей малой родине.

Авторы проекта «Минск streets»: Бокач София, Филиппович Антон, Михайлов Андрей – учащиеся УО «Минский государственный областной лицей».