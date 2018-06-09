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Актриса Юнис Гейсон ушла из жизни

10.06.2018 06:10 — Разное | ОНТ  
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Юнис Гейсон прославилась тем, что сыграла самую первую девушку Бонда в популярной киносерии про агента 007.

Она скончалась на 91-ом году жизни. Актриса снялась в 1962 году в фильме «Доктор Ноу», где исполнила роль девушки Бонда, которого сыграл Шон Коннери.

Свои соболезнования семье Юнис Гейсон выразили продюсеры бондианы – Майкл Джи Уилсон и Барбара Брокколи.

Актриса родилась в 1931 году. Свою первую роль в кино она сыграла в 16 лет, однако настоящую популярность Юнис Гейсон обрела после участия в нескольких фильмах о Джеймсе Бонде. 

 
 
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​Юнис Гейсон прославилась тем, что сыграла самую первую девушку Бонда в популярной киносерии про агента 007.
 
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