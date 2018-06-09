Мощный взрыв прогремел в Ираке, есть погибшие

Инцидент произошёл девятого июня в городе Халис на востоке Ирака, сообщает Reuters со ссылкой на местные власти.

По меньшей мере два человека стали жертвами взрыва бомбы, ещё 20 получили ранения различной степени тяжести. На месте трагедии работают сотрудники полиции. Они проводят расследование. Точные причины произошедшего неизвестны. Никто не взял на себя ответственность за атаку.

Взрыв произошёл на закате, во время священного для мусульман месяца Рамадан.