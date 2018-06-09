Десятки человек пострадали при взрыве в промышленной зоне в Египте

Не менее 39 человек получили ранения различной степени тяжести вечером девятого июня во время взрыва и пожара, сообщают СМИ.

Взрыв прогремел на предприятии по производству алюминия для холодильных установок в городе Бург эль-Араб на севере страны. Причиной стал сильный выброс газа. На одной территории с производством располагаются три завода. На них начался сильный пожар.

К месту происшествия прибыли сотрудники пожарной службы и медики. Врачи госпитализировали пострадавших в ближайшие больницы. Им оказывают всю необходимую помощь.