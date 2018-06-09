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Кроссовер в честь Ван Гога создали в Китае

10.06.2018 06:10 — Разное | ОНТ  
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Стартап Art Bank представил широкой публике свой новый электрокар.

Машина под названием Vincent Van Gogh создана в честь знаменитого нидерландского художника. Именно его картины вдохновили инженеров на создание нового кроссовера.

Автомобиль оснащён электромотором в 218 лошадиных сил, а салон обит белой кожей со стёганными креслами. Рулевое колесо и фронтальная панель получили войлочную отделку. Необычный концепткар разгоняется до 100 километров в час за восемь секунд. Запас хода 520 километров.

Пока это прототип, но не исключено, что машина может получить широкую популярность. На конвейер новинку планируют отправить в 2019 году, а её стоимость составит около $30 000. 

 
 
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​Стартап Art Bank представил широкой публике свой новый электрокар.
 
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