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Небольшой самолёт потерпел крушение в Польше
Легкомоторное воздушное судно разбилось недалеко от города Жешуве, сообщают информагентства.
В результате аварии пострадали три человека. Неполадки с системе управления самолёта возникли в тот момент, когда он заходил на посадку.
В результате инцидента один пострадавший получил тяжёлые травмы, его доставили в больницу при помощи медицинского вертолёта.
Самолёт был зарегистрирован в Украине. Из-за авиапроисшествия были перенаправлены рейсы лайнеров из Варшавы и Лондона. Ведётся расследование случившегося.
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Легкомоторное воздушное судно разбилось недалеко от города Жешуве, сообщают информагентства.
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