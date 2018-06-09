ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Небольшой самолёт потерпел крушение в Польше

10.06.2018 06:10 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Легкомоторное воздушное судно разбилось недалеко от города Жешуве, сообщают информагентства.

В результате аварии пострадали три человека. Неполадки с системе управления самолёта возникли в тот момент, когда он заходил на посадку. 

В результате инцидента один пострадавший получил тяжёлые травмы, его доставили в больницу при помощи медицинского вертолёта.

Самолёт был зарегистрирован в Украине. Из-за авиапроисшествия были перенаправлены рейсы лайнеров из Варшавы и Лондона. Ведётся расследование случившегося. 

 
 
Ссылка на источник 56
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
​Легкомоторное воздушное судно разбилось недалеко от города Жешуве, сообщают информагентства.
 
Новости дня
Новости разные
 
10 июня. События и люди
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.06.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
10.06.2018
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика