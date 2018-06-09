Небольшой самолёт потерпел крушение в Польше

Легкомоторное воздушное судно разбилось недалеко от города Жешуве, сообщают информагентства.

В результате аварии пострадали три человека. Неполадки с системе управления самолёта возникли в тот момент, когда он заходил на посадку.

В результате инцидента один пострадавший получил тяжёлые травмы, его доставили в больницу при помощи медицинского вертолёта.

Самолёт был зарегистрирован в Украине. Из-за авиапроисшествия были перенаправлены рейсы лайнеров из Варшавы и Лондона. Ведётся расследование случившегося.