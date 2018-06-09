Редчайший переднеазиатский леопард попал на видео

Камеры смогли запечатлеть леопарда в армянском заповедники.

Этот вид кавказского леопарда занесён в Красную книгу. Это уже второй раз, когда животное попадает в объектив видеоловушек, установленных в заповедники «Хосровский лес». Ролик был опубликован на странице в Facebook.

Кавказский (переднеазиатский) леопард – один из самых крупных в мире. Вес животного достигает 70 кг, длина тела – 183 сантиметра, хвоста – 116 см. Обитает в предгорьях Кавказа. Его численность, по последним данным, достигает от 870 до 1300 особей.