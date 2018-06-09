10 июня. События и люди

ПРАЗДНИКИ:

Беларусь - День работников лёгкой промышленности.

Португалия - День Португалии (с 1580).

Япония - День часов (именно в этот день в 671 году во дворце японского императора впервые появились часы.)

ПРИМЕТЫ:

Никита Гусятник. Тихий день - к хорошему урожаю.

РОДИЛИСЬ:

1921 Филипп МАУНБЕТТЕН, герцог Эдинбургский, принц Великобритании, муж королевы Великобритании ЕЛИЗАВЕТЫ II.

1922 Джуди ГАРЛЕНД, американская актриса и певица, мать Лайзы МИННЕЛЛИ. Её выступления были отмечены непреодолимой страстностью.

1929 Людмила Георгиевна ЗЫКИНА, великая российская певица. В молодости работала токарем 5-го разряда. Музыкальное образование получила лишь в 60-х годах прошлого века.

1930 Илья Сергеевич ГЛАЗУНОВ, российский художник. Ребёнком пережил блокаду Ленинграда, где от голода погибли его отец, мать, почти все близкие родственники.

1936 Вячеслав Францевич КЕБИЧ, белорусский госдеятель.

1941 Аида Семёновна ВЕДИЩЕВА (Ида Соломоновна ВАЙС), российская певица, исполнительница «Песенки о медведях» в фильме «Кавказская пленница» и «Помоги мне!» в фильме «Бриллиантовая рука». С 1980 года живёт в США.

1944 Валентин Георгиевич СМИРНИТСКИЙ, российский актёр. Женат четвёртым браком.

1959 Карло АНЧЕЛОТТИ, итальянский футбольный тренер.

1962 Венсан ПЕРЕС, французский актёр испанско-немецкого происхождения.

1974 Евгений Алексеевич СТЫЧКИН, российский актёр. У него трое детей в браке и внебрачная дочь.

1977 Виктор Михайлович ГОНЧАРЕНКО, белорусский футбольный тренер. Карьеру игрока завершил в 25 лет из-за полученной на тренировке серьёзной травмы - разрыва крестообразной связки левого коленного сустава.

1983 МакSим (Марина Сергеевна АБРОСИМОВА), российская певица. Псевдоним певицы происходит от имени её старшего брата Максима. У неё от двух браков две дочери.

СОБЫТИЯ:

1793 В Париже был создан первый в мире публичный зоопарк. Жизнь его фактически началась с революции… В 1789 году, когда толпа ворвалась в личный зверинец короля Людовика, животных быстренько и незатейливо поделили на «съедобных» и «несъедобных». Первых тут же применили по назначению, ну а вторых отправили в ботанический сад. Собственно, здесь в 1793 году и открылся публичный зверинец, основателем которого стал натуралист Этьен-Жоффруа СЕНТ-ИЛЕР.

1909 Пассажирский корабль «Кунард», потерпевший катастрофу у Азорских островов, впервые в мире использовал сигнал SOS.

1935 Биржевой маклер Уильям УИЛСОН и доктор Роберт СМИТ, бывшие раньше безнадёжными пьяницами, организовали в городке Эйкрон (США) первую в мире группу «Анонимные алкоголики».

1936 В СССР была создана киностудия «Союзмультфильм». Первая её работа (чёрно-белая) называлась «В Африке жарко». Через год появились и цветные мультфильмы. В 1947 году был выпущен первый полнометражный рисованный мультфильм «Конёк-Горбунок».

1943 Венгерский журналист Ласло БИРО изобрёл в Аргентине шариковую ручку. Он работал по заказу Британских Королевских воздушных сил, которым требовалась ручка, способная писать на больших высотах при низком давлении.

1956 Официально открылось Заславское водохранилище (Минское море). В 1977 году было реконструировано и благоустроено.

1996 В ходе предвыборного митинга в Ростове президент России Борис ЕЛЬЦИН, чьё состояние здоровья вызывало сомнения, неожиданно для всех исполнил танец на сцене.

1999 В результате внезапного марш-броска российские войска заняли военный аэропорт Приштины (Косово) на несколько часов раньше прибытия туда войск НАТО.

2010 Российским транспортным самолётом Ан-225 был перевезён самый длинный груз в истории воздушных транспортировок - две лопасти ветряка длиной 42,1 м каждая.