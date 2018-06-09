|
Приложение для Iphone позволит управлять гаджетом при помощи взгляда (Видео)
Студент из США Мэтт Мосс написал приложение, которое позволяет управлять смартфоном при помощи глаз, сообщает
Программа выполнена на основе новых дополнений в iOS, которые открывают пользователю возможность работать с дополненной реальностью ARKit. Гаджет отслеживает направление движения глаз, что позволяет управлять Iphone не прикасаясь к нему.
Приложение запущено в тестовом режиме. Мэтт Мосс смог управлять курсором на экране, а при помощи моргания открывать ярлыки. По мнению автора, такое дополнение сможет не только разнообразить работу с девайсом, но и поможет людям с ограниченными возможностями.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Студент из США Мэтт Мосс написал приложение, которое позволяет управлять смартфоном при помощи глаз
|
Свежие газеты
Архив (Разное)