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Приложение для Iphone позволит управлять гаджетом при помощи взгляда (Видео)

10.06.2018 06:36 — Разное | ОНТ  
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Студент из США Мэтт Мосс написал приложение, которое позволяет управлять смартфоном при помощи глаз, сообщает Mashable.

Программа выполнена на основе новых дополнений в iOS, которые открывают пользователю возможность работать с дополненной реальностью ARKit. Гаджет отслеживает направление движения глаз, что позволяет управлять Iphone не прикасаясь к нему.

Приложение запущено в тестовом режиме. Мэтт Мосс смог управлять курсором на экране, а при помощи моргания открывать ярлыки. По мнению автора, такое дополнение сможет не только разнообразить работу с девайсом, но и поможет людям с ограниченными возможностями. 

 
 
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​Студент из США Мэтт Мосс написал приложение, которое позволяет управлять смартфоном при помощи глаз
 
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