Выпускной бал-2018 в Волковыске





В субботу на городской площади Волковыска прошел выпускной бал-2018.

Отзвенели последние звонки, завершились экзамены. И в субботу выпускников ждало, пожалуй, самое трогательное событие - прощание со школой. Искренние слова благодарности любимым учителям, слезы расставания, и первый взрослый рассвет. 399 одиннадцатиклассников Волковыщины получили аттестаты . Для сравнения – в прошлом году 443 выпускника.

В день проведения бала в районе по традиции был объявлен сухой закон с 9 до 24 часов. С такой инициативой уже не первый год выступают правоохранительные органы. Как показывает практика, именно эта мера позволяет обеспечить порядок в день проведения массовых мероприятий. Хотя в соседнем Слониме ограничение начало действовать с 16 часов.

Традиционный вальс исполнили выпускники средних школ города. Присутствующих поздравили концертными номерами директора и учащиеся школ района. Предлагаем нашим читателям небольшой фото и видеоотчет с выпускного бала от фотографа Наты Демидовой .













































































Выпускной бал-2017 в Волковыске