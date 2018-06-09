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Выпускной бал-2018 в Волковыске

10.06.2018 — Разное | Новости Волковыска  
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Выпускной бал-2018 в Волковыске

В субботу на городской площади Волковыска прошел выпускной бал-2018.

Отзвенели последние звонки, завершились экзамены. И в субботу выпускников ждало, пожалуй, самое трогательное событие - прощание со школой. Искренние слова благодарности любимым учителям, слезы расставания, и первый взрослый рассвет. 399 одиннадцатиклассников Волковыщины получили аттестаты. Для сравнения – в прошлом году 443 выпускника.

В день проведения бала в районе  по традиции был объявлен сухой закон с 9 до 24 часов. С такой инициативой уже не первый год выступают правоохранительные органы. Как показывает практика, именно  эта мера позволяет обеспечить порядок в день проведения массовых мероприятий. Хотя в соседнем Слониме ограничение начало действовать с 16 часов.

Традиционный вальс исполнили выпускники средних школ города. Присутствующих поздравили концертными номерами директора и учащиеся школ района. Предлагаем нашим читателям небольшой фото и видеоотчет с выпускного бала от фотографа Наты Демидовой.

Выпускной бал-2018 в Волковыске

Выпускной бал-2018 в Волковыске

Выпускной бал-2018 в Волковыске

Выпускной бал-2018 в Волковыске

Выпускной бал-2018 в Волковыске

Выпускной бал-2018 в Волковыске

Выпускной бал-2018 в Волковыске

Выпускной бал-2018 в Волковыске

Выпускной бал-2018 в Волковыске

Выпускной бал-2018 в Волковыске

Выпускной бал-2018 в Волковыске

Выпускной бал-2018 в Волковыске

Выпускной бал-2018 в Волковыске

Выпускной бал-2018 в Волковыске

Выпускной бал-2018 в Волковыске

Выпускной бал-2018 в Волковыске

Выпускной бал-2018 в Волковыске

Выпускной бал-2018 в Волковыске

Выпускной бал-2018 в Волковыске

 

 

Выпускной бал-2017 в Волковыске

 

 

 

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В субботу на городской площади Волковыска прошел выпускной бал-2018. Отзвенели последние звонки, завершились экзамены. И в субботу выпускников...
 
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