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Выпускной бал-2018 в Волковыске
10.06.2018 — Разное | Новости Волковыска
В субботу на городской площади Волковыска прошел выпускной бал-2018.
Отзвенели последние звонки, завершились экзамены. И в субботу выпускников ждало, пожалуй, самое трогательное событие - прощание со школой. Искренние слова благодарности любимым учителям, слезы расставания, и первый взрослый рассвет. 399 одиннадцатиклассников Волковыщины
В день проведения бала в районе по традиции был
Традиционный вальс исполнили выпускники средних школ города. Присутствующих поздравили концертными номерами директора и учащиеся школ района. Предлагаем нашим читателям небольшой фото и видеоотчет с выпускного бала от фотографа
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В субботу на городской площади Волковыска прошел выпускной бал-2018. Отзвенели последние звонки, завершились экзамены. И в субботу выпускников...
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