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​Десятилетняя девочка выхаживает коал

10.06.2018 07:32 — Разное | ОНТ  
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10-летняя Иззи Би, которая вместе с родителямиживёт на австралийском острове Магнитный, спасает коал.

Вся семья Иззи лечит их, выращивает, выхаживает и потом отпускает обратно в дикую природу.

Больше всего девочка любит ухаживать за маленькими коалами. Сейчас на её попечении находится малыш по кличке Крики. Его нашли возле погибшей матери.

Крики сейчас находится в таком возрасте, когда ему постоянно нужен тесный контакт с родителем, иначе он может потерять аппетит и умереть. Таким родителем для него является Иззи Би. До того как он попал к ней, он отказывался от еды и воды.

На руках Иззи Крики начал пить и принимать питательную смесь с ложечки. Оказывается,у Иззи есть особый дар – успокаивать коал.

Сейчас в маленькой частной больнице для коал в семье Би находится четыре коалы, которые идут на поправку, а ранее также четыре коалы, после того как они выздоровели, были выпущены в лес.

 
 
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10-летняя Иззи Би, которая вместе с родителямиживёт на австралийском острове Магнитный, спасает коал.
 
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