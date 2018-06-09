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Рецепт идеальных сырников, которые получаются всегда и у всех

10.06.2018 08:10 — Разное | Tut.by  
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Сырники — такое любимое и знакомое из детства блюдо, однако далеко не у всех получается приготовить это простое, казалось бы, лакомство. Сегодня раскрываем все тонкости приготовления сырников! Получится даже у тех, у кого все всегда расползается, прилипает и вообще «что-то как-то не то получилось».


Сырники

Ингредиенты:

  • Творог 5% — 180−200 г
  • Яйцо — 1 шт.
  • Сахар — 3 ст.л.
  • Соль — щепотка
  • Мука — 3 ст.л. с горкой + для обваливания
  • Сода — ½ ч.л.


Как готовим?

  1. Творог 5%-ной жирности идеально подходит для этого рецепта по влажности и жирности, поэтому берем именно такой процент.

  2. Творог разминаем с яйцом и сахаром, добавляем щепотку соли. Избавляемся от всех комочков для большей однородности текстуры сырников и их воздушности.

  3. Добавляем муку и, не перемешивая, гасим в муке соду. Это важно! Так как иначе сырники не «поднимутся» так, как надо.

  4. Тщательно вымешиваем тесто и катаем его в колбаску. Колбаску нарезаем на шайбочки, из которых формируем наши сырники, обваливая каждый в муке.

  5. Обжариваем сырники на хорошо разогретой сковороде на среднем огне с двух сторон. Важно, чтоб скорода была разогрета вместе с маслом, иначе не образуется достаточно румяная и хрустящая корочка, а жариться сырники должны именно на среднем огне, чтобы они прожарились внутри.

  6. Подавать со сметаной, сгущенкой или вареньем. Приятного аппетита!


 
 
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