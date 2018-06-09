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Рецепт идеальных сырников, которые получаются всегда и у всех
Сырники — такое любимое и знакомое из детства блюдо, однако далеко не у всех получается приготовить это простое, казалось бы, лакомство. Сегодня раскрываем все тонкости приготовления сырников! Получится даже у тех, у кого все всегда расползается, прилипает и вообще «что-то как-то не то получилось».
Сырники
Ингредиенты:
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