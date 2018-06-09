Красна птица пением, а продавец – умением

Магазин в сельской местности – место особенное. Во-первых, люди ходят сюда за покупками. Ежедневно оценивают наличие товара, его ассортимент и качество. Но не хлебом единым манит сельчан торговая точка. Спешат сюда еще и за общением, разговорами, обсуждением последних новостей. Поэтому важно, какой продавец стоит за прилавком: хорошо, если общительный и улыбчивый, вежливый и внимательный... Как Диана Лукша.

Трудовую деятельность в системе потребительской кооперации Диана Александровна начала в 1985 году. Уроженка деревни Романовцы, после окончания Минского кооперативного училища она вернулась в родной район. Сначала прошла стажировку в Свислочи, а первый магазин, где подменила отпуск, был в Огородниках. До сих пор с теплым чувством благодарности Диана Александровна вспоминает тамошнего продавца Анну Ивановну Гайдук, которая стала для молоденькой продавщицы настоящим наставником, учила ее тонкостям выбранной профессии, помогала словом и делом. А дальше были незабываемые годы работы в Вердомичах, Романовцах, Тиховоле…



Кто трудился в сельских магазинах, знает: ритм здесь быстрый, стремительный, сидеть и скучать некогда. В этом темпе, пожалуй, и не замечаешь, как время бежит. А стоит отвлечься от торговых вычислений и подсчитать свой стаж работы – оглянешься и удивишься: почти 33 года в потребкооперации района! Последние 12 из них Диана Александровна работает в магазине «Родны кут» агрогородка Доброволи. Пять дней в неделю она спешит сюда, чтобы с рассудительностью теперь уже опытного продавца 6 разряда выполнять свои ежедневные обязанности. Признается, что работать в торговле нелегко. Нагрузка большая, но если занятие по душе, то со всем справляешься. Помогает трудиться еще и постоянное присутствие надежной коллеги. С Татьяной Шешель, с которой Диана Александровна уже много лет работает в паре, ее связывают не только профессиональные моменты, но и давняя – еще со школьной поры – дружба.



– За продолжительный период работы на разных участках Диана Александровна проявила себя добросовестным, инициативным, старательным и дисциплинированным работником, – отзывается о продавце директор Свислочского филиала Гродненского облпотребобщества Светлана Ярмолик. – Компетентна и профессиональна, честна и порядочна, умеет работать с людьми. Ответственно относится к выполнению плановых заданий, соблюдению правил торговли. В целом, в добровольском магазине у нас сложился хороший коллектив. Усилия обоих продавцов направлены на изучение покупательского спроса, удовлетворение запросов людей. Все это дает положительные результаты. Так, за 2017 год розничный товарооборот магазина агрогородка составил 309,7 тысячи рублей. За 5 месяцев текущего года темп роста товарооборота составил 117,2%.



Итоги работы за прошлый год, личностные качества Дианы Лукши стали посылом для того, чтобы занести ее имя на районную Доску почета. Для самой Дианы Александровны такая оценка – это в первую очередь ответственность. «Теперь нужно держать поднятую планку, – говорит она. – Можно поднять еще выше, а вот опустить – нет!»



Смотришь на нее и не сомневаешься – удержит! Ведь вокруг все в помощь. Покупатели – открытые, простые, приветливые, для них магазин – как дом родной. Коллега Татьяна – единомышленница и подруга. Дома большое хозяйство не дает расслабляться, держит в тонусе жизненные силы. А уж сколько вдохновения и энергии появляется после приезда дочери Жанны и внука Ивана! Четырехлетний помощник любит бывать у бабушки на работе. С удовольствием помогает товар на полки выставлять. Видно, интерес к искусству продавать передается в роду через поколение...

Наталья ТУРКО.

Фото автора.