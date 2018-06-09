Атмосферное приключение про вампира: обзор игры Vampyr

Vampyr — игра от создателей Remember Me и Life is Strange. Первую принято ругать, вторую любить, а с экшеном про вампиров вышло все не так однозначно. Распутывать тайны бессмертных кровососов в Лондоне 20 века интересно, но вот когда дело доходит до боя, начинаются вопросы. И от того, как вы на них ответите, зависит восприятие игры.

Наша оценка: 7,5 из 10





На дворе 1918 год. В Соединенном Королевстве бушует испанский грипп. По сюжету известный в Лондоне и за его пределами врач Джонатан Рид приходит в себя в братской могиле. Ничего не понимая, герой, ведомый неясной силой, впивается в горло первой встречной девушки и высасывает кровь. Придя в себя, Джонатан понимает, что он — новообращенный вампир, а его первая жертва — родная сестра.

Собравшись с силами, герой решает во что бы то ни стало выяснить, кто превратил его в кровопийцу, и отомстить за смерть сестры. В первые минуты игры Джонатан встречает главу местной больницы, который параллельно с врачебной деятельностью занимается изучением вампиров и даже состоит в неком тайном ордене.









Джонатан Рид соглашается работать в больнице в ночную смену: так у него появится прикрытие и возможность вести свои поиски.

Общаясь с людьми в разных районах Лондона, герой узнает про них много нового и открывает строчки в диалогах. Чем больше информации удалось узнать про конкретного человека, тем больше можно получить опыта, если высосать из него кровь. Все-таки мы играем за вампира, помните?

Но Vampyr дает возможность сохранять жизнь персонажам. Совсем необязательно гипнотизировать каждого встречного, заводить его в подворотню и впиваться клыками ему в шею. Чем меньше людей умрет по вашей вине, тем спокойнее обстановка будет в каждом конкретном районе Лондона. Но без крови главный герой медленнее прокачивает свои навыки, а значит, сражаться с монстрами и охотниками на вампиров с каждым разом становится все сложнее и сложнее.









Убийства дают не только очки опыта, но и ведут к совершенно неочевидным последствиям. Vampyr — игра с легким налетом нелинейности. Убив какого-нибудь важного персонажа, можно серьезно понизить уровень благополучия района. Там станет больше монстров, а какие-нибудь цепочки квестов пропадут.

Казалось бы, решение очевидно: чтобы пройти игру с условным рейтингом «хорошо», нужно просто никого не убивать. Битвы станут сложнее, зато все остальное будет в порядке. Но нет. Последствия ваших решений никогда нельзя просчитать наперед, а благими намерениями вымощена дорога понятно куда.





Vampyr не стесняется манипулировать ожиданиями игрока. Иногда это раздражает («Я хотел как лучше, а тут вот оно как!»), но зато в итоге получается интересная история. К тому же большинство персонажей не такие уж и лапочки, как кажется на первый взгляд.

Еще одна интересная механика Vampyr — болезни. Каждую ночь персонажи из разных районов заболевают. Чтобы состояние территорий не ухудшалось, нужно готовить лекарства и относить их нуждающимся. Поначалу это невероятно атмосферное занятие: все-таки главный герой врач. Но со временем больных становится настолько много, что бегать к каждому и давать ему очередную склянку с лекарством надоедает. Но если этого не делать, будет только хуже: город заполонят монстры.





Наиболее противоречивой частью Vampyr является боевая система. С одной стороны, она довольно разнообразна. Прокачиваясь, Джонатан Рид получает новые вампирские навыки, которые может применять в бою. На это тратится кровь — ее нужно высасывать из врагов прямо во время сражений. Кроме этого существует разнообразное оружие ближнего и дальнего действия с разным набором характеристик.

Драться с вурдалаками и бандитами на улицах ночного Лондона поначалу интересно. Битвы часто нетривиальны. Приходится много уклоняться от врагов, подгадывать моменты для удара (особенно в случае с боссами), копить кровь и разумно пользоваться умениями.

Другое дело, что со временем битвы никак не эволюционируют. Все они проходят по одному и тому же сценарию. В начале оглушаем врага, пьем его кровь, используем умения, затем снова оглушаем, пьем, используем, затем… ну вы поняли. Разница лишь в том, что у высокоуровневых противников здоровья больше и так просто оглушить их нельзя.





Особенно обидно становится, когда герой в попытке ухода от вражеского удара случайно застревает в текстурах. Бои в игре довольно сложные, важна точность и предсказуемость поведения Джонатана. А ее нет. Часто приходится умирать из-за того, что главного героя загнали в угол или он просто не смог переступить доску на земле.

Вообще, бюджетность проявляется сразу в нескольких моментах. Во-первых, игра подтормаживает даже на PlayStation 4 Pro. И это при том, что игровой Лондон не такой уж и большой, а симуляции жизни в нем нет — по темным улицам изредка шатаются мирные персонажи и иногда враждебные охотники на вампиров (а также сами вампиры). И если вы случайно ввяжетесь в драку с представителями сразу двух миров, то они почему-то не будут сражаться друг с другом. Все атакуют главного героя, не замечая ничего вокруг.

Во-вторых, анимация персонажей, и особенно лицевая анимация, выполнены дешево. Герои похожи на деревянных кукол, движение губ не совпадает с речью, поэтому во время диалогов ощущается какое-то отторжение. Ну не хочется сопереживать этим неживым людям, которые изо всех сил изображают эмоции, но у них не выходит.

Но даже при этих недостатках Vampyr все равно удерживает у экрана. Все-таки хочется узнать, что случилось с главным героем, и как вообще вампиры появились в Лондоне. Сюжет — пожалуй, лучшее, что есть в игре, и он сполна компенсирует технические изъяны.





Vampyr — атмосферное приключение про вампира, который стал таковым не по своей воле. История личной трагедии со временем возрастает до масштабов проблем целой страны. А недочеты в игровых механиках в таком контексте становятся практически незаметными.