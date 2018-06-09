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"Дачные истории": две сестры и мама построили красивую дачу, в которой решили жить круглый год

10.06.2018 08:30 — Разное | Tut.by  
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Наши первые участники конкурса «Дачные истории» — две сестры и их мама. Они рассказали: всегда мечтали о своем доме за городом, поэтому четыре года назад купили в дачном кооперативе, в 18 километрах от Минска, недостроенный дом и нисколько не жалеют о своем решении. Вот как они описывают свою загородную резиденцию.


Дом мы нашли на сайте объявлений. Участок находился в дачном поселке, но нам там понравилось и мы его купили.


Сразу же приступили к стройке. Мы особо не задумывались о каких- либо трудностях жизни за городом и собственно с ними не столкнулись. Конечно, кто-то может из комментаторов привести миллионы причин, по которым все это невозможно, все это сложно и дорого. Но факт остается фактом — дом мы достроили.


Жизнь на даче прекрасна. Да, у нас растут и зелень и ягоды, и еще много всего. Но в таких количествах, чтобы можно было выйти из дома и нарвать зелени для салата или собрать клубники и с удовольствием ей позавтракать.


У нас никто не копает грядки с утра до вечера, не бегает с газонокосилкой с утра пораньше в субботу. Здесь чистый воздух, поют птицы, рядом несколько озер. До города минут 15. Здесь мы устраиваем длительные заезды на великах по окрестностям.


У нас пять собак хаски, с ними мы гуляем зимой по сугробам, а летом отдыхаем на лужайке возле дома.




Вариантов для отдыха много. Можно прогуляться на озеро, а можно искупаться в бассейне.



Как-то раз возле нас приземлился параплан. Конечно, мы попросились в нем посидеть и пофотографироваться.


Если говорить про дом, то в нем есть все, для комфортной жизни круглый год. Для отопления — электрокотел, камин с водяной рубашкой и тепловой насос «воздух-воздух».






В доме нашлось место и для сауны. Загоревшись идеей построить ее, мы проштудировали интернет и реализовали свою задумку. Многое делали своими руками, в чем-то помогал брат.

А еще к нам приезжают гости из разных стран, потому что после просмотров «Орел и решка» (познавательная телепрограмма о путешествиях — прим TUT.BY) мы решили зарегистрироваться на сайте CouchSurfing.org. У нас уже гостили девушки из Польши в мае, ждем в гости путешественников из Кореи. Нам интересно общаться с разными людьми и мы открыты для новых впечатлений. А наша дача помогает быть свободными от стереотипов. Читателям хотим пожелать быть добрее и надеемся, что в этом им поможет хороший отдых на даче.

Каучсерфинг — одно из крупнейших сообществ самостоятельных путешественников. Объединяет более 6 миллионов человек в 246 странах. Члены сообщества бесплатно предоставляют друг другу помощь и ночлег во время путешествий и организуют совместные путешествия)

Расскажи о своей даче и выиграй приз

REALTY.TUT.BY начинает конкурс для заядлых и начинающих дачников. Расскажите о своей даче: как ее покупали, строили или перестраивали, как создавали место, где вам уютно. Лучшие рассказы опубликуем, за самую лучшую — вручим денежный приз.

Если вся дача еще далека от идеала, присылайте описание уголка, который вы обустроили для отдыха и посиделок с друзьями и близкими — это может быть оригинальная беседка, терраса, площадка для барбекю и мангала, банька, прудик, у которого можно загорать.

Мы ждем от вас:

—  текст в формате doc

— 10−15 фото. Желательно — горизонтальных в формате jpeg хорошего качества.

— телефон и имя, чтобы проще было связаться для вручения приза.

И текст, и фото присылайте на почту stroika@tutby.com с пометкой «Дача».

Победителя традиционно выберут читатели TUT.BY на голосовании. Лучшая дачная история получит денежное вознаграждение — 300 белорусских рублей.

 
Теги: Минск
 
 
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Четыре года назад купили в дачном кооперативе в 18 км от Минска недостроенный дом и нисколько не жалеют о своем решении.
 
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