"Ведьмы что ли?" 7 звезд, которые прекрасно выглядят без спорта и диет

Пока мы мучаемся комплексом «пляжного тела» и уверены, что и тут, и там не мешало бы быть более тонкой и звонкой, этим красавицам не нужно изнурять себя, чтобы выглядеть на все сто. Ни тебе диет, ни тренировок… Как им это удается? Ну точно, ведьмы.

Скарлетт Йоханссон





Актриса говорит, что давно приняла свое тело — «маленькая девушка с формами» — и не видит смысла с ним сражаться.

«Я никогда в жизни не сидела на диете. И не собираюсь — уж больно я люблю покушать. Например, чизбургеры, пиццу, мороженое, десерты, — признается актриса. — А фитнес и тренажерные залы известны мне лишь по картинкам: внутрь меня силой не затащишь.

К тому же иногда у меня случаются приступы обжорства, и я не из тех девушек, которые встают в шесть утра, чтобы отправиться на пробежку. Просто стараюсь чередовать не очень полезные вкусности со свежими качественными продуктами и много хожу пешком».

Правда, после случая, когда Скарлетт пришлось отменить съемку сцены в откровенном наряде из-за того, что накануне она объелась, актриса стала тщательно следить за фигурой в период съемок: и лишнего не ест, и с тренером занимается.

Сальма Хайек





Великолепная Сальма, которая никогда не выглядит на свой возраст, уверена, что секрет ее молодости еще и в том, что она ни дня не сидела на диетах и не пропадала часами в спортзале:

«Я обожаю еду и вино. Это нехорошо для моды, но однозначно хорошо для моего настроения. Я счастлива, когда ем. Мне уже много лет, но я не колю ботокс. И знаете почему? Потому что я нормально питаюсь! Я ем жиры, овощи, да все! Если вы будете много тренироваться и мало есть, ваша кожа быстро потеряет тонус, начнет стареть. И что тогда? Вы будете чувствовать себя несчастным!».

Актриса признается, что если она совсем уж увлеклась пиццей, пастой и вином, она возвращает себя в форму днем сокового детокса. Что касается тренировок — иногда Сальма занимается йогой, а вообще считает, что «лучшая тренировка — подняться пешком по лестнице».

Блейк Лайвли





У Блейк, помимо чувства юмора и стиля, есть еще и прекрасная фигура. И как же больно осознавать, что она при этом не живет в спортзале и не питается исключительно шпинатом:

«Я абсолютно ничего не делаю для своей фигуры! Просто я нахожусь в постоянном движении. Я всегда куда-то бегу, так что мне не нужны фитнес-тренеры или модные диеты. К тому же я не представляю утро без чашки горячего шоколада, а вечер — без пары долек темного шоколада», — делится актриса.

К помощи тренера Блейк прибегала лишь раз — когда набрала больше 20 кг за время беременности.

Дженнифер Лоуренс





Актриса признается, что еда — ее любимая часть дня. И лучше она будет выглядеть «пышненькой», чем станет себе отказывать в удовольствии:

«Знаете, еще в начале моей карьеры мне сказали, что я слишком толстая и неплохо было бы похудеть. Это одна из тех дерьмовых ситуаций, с которыми приходится сталкиваться любой актрисе. Кто-то сказал, что меня будут постоянно увольнять, если я не избавлюсь от определенного количества килограммов. Мне принесли фотографии, на которых я была практически голой, и велели использовать их для мотивации во время диеты. Довели до слез. Теперь они думают, что я переросла свои переживания, но это не так. Именно с тех пор я ненавижу слово „диета“, даже шепотом при мне его не произносите, пошлю к чертовой матери».

Если роль все-таки требует похудения, Лоуренс может взять пару тренировок у персонального тренера или найти время для утренней пробежки.

Приянка Чопра





Индийская актриса и модель — эталон красоты. А дальше самое любопытное: Приянка «ненавидит фитнес», «не знает слово «диета» и «просто обожает «нездоровую пищу».

Приянка отмечает, что оставаться стройной ей помогают прекрасный метаболизм, правильный питьевой режим и огромное количество работы — иногда съемки продолжаются по 19 часов.

Эмма Стоун





Актриса обожает выпечку и фастфуд и не раз признавалась в интервью, что никогда от них не откажется. Со спортом у нее отношения тоже так себе: «Я заметила, что прихожу в ярость, когда поднимаю над головой гантели. Думаю, лучше мне этого не делать — хочу крепко спать по ночам». Все, что делает девушка для поддержания фигуры — прогулки на свежем воздухе. Иногда пилатес. Нам бы так!

Памела Андерсон





Когда-то Памела была воплощением секса, да и сейчас она в прекрасной форме (и встречается с молодым бойфрендом).

Хотите три секрета фигуры Памелы Андерсон? Вот они: вегетарианство, йога, секс.

Никакого тебе правильного питания и спортзала.

«Я не из тех, кто любит ходить в зал. Я часто бываю на пляже, плаваю, гуляю — вот и все мои занятия для поддержания формы, — признается Пэм. — И еще я никогда не сижу на диетах. Да, я вегетарианка, но к диете это не имеет никакого отношения. И если мне хочется съесть что-то вкусненькое в неурочный час, я себе в удовольствии не отказываю», — признается секс-бомба.