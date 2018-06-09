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Правда о безглютеновой диете: полезна ли она, а главное - нужна ли
Люди регулярно ищут, какой бы продукт или компонент диеты обвинить во всех грехах, чтобы срочно исключить его из рациона во имя здорового образа жизни. Когда-то это были углеводы, потом — насыщенные жиры. Сегодня у многих адептов ЗОЖ враг номер один — это глютен. Правда ли он так вреден, и когда его действительно нужно исключить из диеты? Объясняет «
Хороший глютен, плохой глютен
Глютен — это белок, который входит в состав многих злаков, в частности, пшеницы, ржи и ячменя. Соответственно, любая пища, которая сделана из муки или содержит злаки, автоматически становится «глютеновой». Исследователи из Гарвардской школы общественного здоровья
Однозначного ответа на этот вопрос не могут дать даже специалисты. Короткий ответ будет таким: глютен может приносить как пользу, так и вред — это зависит от индивидуальных особенностей человека и его пищеварительной системы. Определенно опасен данный белок только для людей с целиакией — непереносимостью глютена, но таких
Какие есть плюсы у диеты, содержащей глютен
Гарвардские исследователи отмечают, что употребление цельнозерновых продуктов — например, хлеба или макарон, которые, безусловно, содержат глютен, — связано с множеством позитивных эффектов. У людей, которые в день съедают не меньше двух-трех порций пищи с содержанием цельного зерна, снижаются риски сердечного приступа, инсульта, диабета второго типа, преждевременной смерти от любых причин.
Также они подчеркивают, что пища с глютеном может быть источником пребиотиков — питательной среды для полезных бактерий кишечника. Олигосахарид под названием арабиноксилан — углевод, который содержится в пшеничных отрубях, — помогает увеличить активность бифидобактерий в кишечнике. А хорошая работа бифидобактерий — это не только профилактика нарушений пищеварения (таких как болезнь Крона и язвенный колит), но и крепкий
Когда нужно сказать глютену «нет»
Как мы уже выяснили, однозначно вреден глютен для людей с врожденной непереносимостью к нему — целиакией. Это аутоиммунное заболевание, которое развивается у людей с генетической предрасположенностью. При употреблении глютена у них повреждаются стенки тонкого кишечника и нарушается пищеварение.
Для человека с целиакией глютен — действительно враг. По крайней мере, так этот белок воспринимает организм: когда он съедает булочку, включается иммунная реакция, которая направлена на клетки собственного тела, — ворсинки тонкого кишечника. В итоге поверхность тонкого кишечника страдает, из-за повреждения ворсинок питательные вещества не могут нормально всасываться, возникает масса проблем.
Симптомы целиакии часто
У некоторых людей симптомы могут быть не слишком выражены, или их может не быть вообще. У многих взрослых с целиакией нет пищеварительных симптомов — от диареи страдает только треть из них. Но это не значит, что глютен не вредит организму, — со временем пациенты с целиакией могут столкнуться с массой неприятных последствий.
Например, человек может страдать от постоянной усталости и не понимать, в чем причина. Или у него внезапно возникает железодефицитная анемия, хотя питается он полноценно (вспомним, что целиакия вызывает проблемы с всасыванием полезных веществ). Также на фоне целиакии наблюдают ранний остеопороз, депрессию, нейропатию, мигрень, судороги, проблемы с кожей и бесплодие.
Целиакия — заболевание, связанное с неправильной работой иммунитета, при котором он атакует собственные клетки. И оно идет рука об руку с другими аутоиммунными болезнями. Если человек получил диагноз «целиакия» после 20 лет и все это время ел глютен, то с
Для диагностики целиакии делают анализ на антитела класса IgA к тканевой трансглютаминазе (S-Ttg IgA). Если анализ крови положительный, для подтверждения диагноза проводят биопсию слизистой тонкого кишечника. Лечение целиакии сегодня возможно только одно — безглютеновая диета. Исключить нужно не только продукты из муки и злаков, но и
Людям с целиакией придется всю жизнь внимательно читать этикетки на продуктах и переспрашивать в ресторанах, из чего сделано блюдо (хотя сейчас уже появляются
Так есть или не есть?
Вернемся к 99% людей, у которых нет целиакии и которым глютен, в принципе, не противопоказан. С одной стороны, мы уже выяснили, что диета с глютеном, особенно с цельными злаками, связана с более здоровым сердцем и сосудами, профилактикой диабета и заболеваний кишечника, более крепкими иммунитетом и нервной системой.
С другой стороны, некоторые адепты безглютеновой диеты считают, что отказ от этого белка спасет от аллергии, улучшит состояние кожи, снимет дискомфорт в животе, связанный с синдромом раздраженного кишечника (СРК), поможет справиться с вечной усталостью. Детям с аутизмом тоже часто назначают безглютеновую диету. Правда ли это работает?
В медицинской литературе
Проблема в том, что чувствительность к глютену, не связанная с целиакией, — это состояние, которое основано на самодиагностике. Ученые вообще пока до конца не уверены, что такой диагноз существует, и не разработали анализов для определения синдрома. Есть вероятность, что во всех случаях, кроме целиакии, глютен не виноват в плохом самочувствии.
Во-первых, у двух третей людей, которые сами назначили себе безглютеновую диету из-за какого-то дискомфорта, врачи однозначно не исключили целиакию. Поэтому вполне возможно, их симптомы все-таки связаны с врожденной непереносимостью глютена.
Во-вторых, исследователи заметили, что симптомы СРК действительно уменьшаются на безглютеновой диете — но связано это отнюдь не с глютеном. Люди, которые не едят мучное, кроме глютена избегают и фруктанов — углеводов, которые содержатся в пшенице. Фруктаны входят в состав FODMAP-углеводов — отказ от них достоверно снижает проявления СРК.
Когда люди, у которых предположительно есть чувствительность к глютену, не связанная с целиакией, сидели на безглютеновой диете, но продолжали употреблять FODMAP-углеводы, у них сохранялся дискомфорт в кишечнике. А вот после того, как они исключили FODMAP-углеводы из питания, уже через две недели они почувствовали облегчение симптомов СРК.
Влияние глютена на другие нарушения (не связанные с пищеварительной системой) у людей, у которых нет целиакии, тоже не доказано. Нет и свидетельств в пользу того, что отказ от глютена помогает при психических расстройствах.
Что касается аутизма, исследования
Выходит, отказываться от глютена нет никакого смысла, если только у вас нет непереносимости. Врачи даже настоятельно
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Сегодня у многих адептов ЗОЖ враг номер один - это глютен. Правда ли он так вреден, и когда его действительно нужно исключить из диеты?
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