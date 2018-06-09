Правда о безглютеновой диете: полезна ли она, а главное - нужна ли

Люди регулярно ищут, какой бы продукт или компонент диеты обвинить во всех грехах, чтобы срочно исключить его из рациона во имя здорового образа жизни. Когда-то это были углеводы, потом — насыщенные жиры. Сегодня у многих адептов ЗОЖ враг номер один — это глютен. Правда ли он так вреден, и когда его действительно нужно исключить из диеты? Объясняет « Здоровье Mail.Ru ».



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Хороший глютен, плохой глютен

Глютен — это белок, который входит в состав многих злаков, в частности, пшеницы, ржи и ячменя. Соответственно, любая пища, которая сделана из муки или содержит злаки, автоматически становится «глютеновой». Исследователи из Гарвардской школы общественного здоровья отмечают : плохая репутация глютена заставила многих усомниться, что мучным изделиям есть место в здоровой диете. Они решили разобраться, как стоит относиться к блюдам с глютеном — как к угрозе или как к источнику пользы?

Однозначного ответа на этот вопрос не могут дать даже специалисты. Короткий ответ будет таким: глютен может приносить как пользу, так и вред — это зависит от индивидуальных особенностей человека и его пищеварительной системы. Определенно опасен данный белок только для людей с целиакией — непереносимостью глютена, но таких в мире всего около 1%. Что касается большинства людей, для них роль глютена в питании спорна.

Какие есть плюсы у диеты, содержащей глютен

Гарвардские исследователи отмечают, что употребление цельнозерновых продуктов — например, хлеба или макарон, которые, безусловно, содержат глютен, — связано с множеством позитивных эффектов. У людей, которые в день съедают не меньше двух-трех порций пищи с содержанием цельного зерна, снижаются риски сердечного приступа, инсульта, диабета второго типа, преждевременной смерти от любых причин.

Также они подчеркивают, что пища с глютеном может быть источником пребиотиков — питательной среды для полезных бактерий кишечника. Олигосахарид под названием арабиноксилан — углевод, который содержится в пшеничных отрубях, — помогает увеличить активность бифидобактерий в кишечнике. А хорошая работа бифидобактерий — это не только профилактика нарушений пищеварения (таких как болезнь Крона и язвенный колит), но и крепкий иммунитет , стабильная нервная система и даже защита от депрессии .



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Когда нужно сказать глютену «нет»

Как мы уже выяснили, однозначно вреден глютен для людей с врожденной непереносимостью к нему — целиакией. Это аутоиммунное заболевание, которое развивается у людей с генетической предрасположенностью. При употреблении глютена у них повреждаются стенки тонкого кишечника и нарушается пищеварение.

Для человека с целиакией глютен — действительно враг. По крайней мере, так этот белок воспринимает организм: когда он съедает булочку, включается иммунная реакция, которая направлена на клетки собственного тела, — ворсинки тонкого кишечника. В итоге поверхность тонкого кишечника страдает, из-за повреждения ворсинок питательные вещества не могут нормально всасываться, возникает масса проблем.

Симптомы целиакии часто появляются у младенцев сразу после того, как им начинают вводить прикорм. Это постоянная диарея, вздутие живота и газы, запоры, потеря веса. Если проблему не выявить и не решить сразу, ребенок может расти медленнее сверстников, у него будет низкий рост и задержка полового созревания, появятся дефекты зубной эмали, будут сложности с поведением. Врачи даже связывают целиакию с синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) — расстройством поведения, при котором ребенку сложно концентрироваться, поэтому у него возникают трудности с учебой.

У некоторых людей симптомы могут быть не слишком выражены, или их может не быть вообще. У многих взрослых с целиакией нет пищеварительных симптомов — от диареи страдает только треть из них. Но это не значит, что глютен не вредит организму, — со временем пациенты с целиакией могут столкнуться с массой неприятных последствий.

Например, человек может страдать от постоянной усталости и не понимать, в чем причина. Или у него внезапно возникает железодефицитная анемия, хотя питается он полноценно (вспомним, что целиакия вызывает проблемы с всасыванием полезных веществ). Также на фоне целиакии наблюдают ранний остеопороз, депрессию, нейропатию, мигрень, судороги, проблемы с кожей и бесплодие.

Целиакия — заболевание, связанное с неправильной работой иммунитета, при котором он атакует собственные клетки. И оно идет рука об руку с другими аутоиммунными болезнями. Если человек получил диагноз «целиакия» после 20 лет и все это время ел глютен, то с вероятностью 34% у него найдут еще какое-нибудь аутоиммунное заболевание — среди них сахарный диабет первого типа, рассеянный склероз, герпетиформный дерматит Дюринга и другие.

Для диагностики целиакии делают анализ на антитела класса IgA к тканевой трансглютаминазе (S-Ttg IgA). Если анализ крови положительный, для подтверждения диагноза проводят биопсию слизистой тонкого кишечника. Лечение целиакии сегодня возможно только одно — безглютеновая диета. Исключить нужно не только продукты из муки и злаков, но и источники «скрытого» глютена — ими могут быть соусы для салатов, маринады, соевый соус, крем-суп, крахмал, йогурты, батончики мюсли, конфеты и другие продукты.



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Людям с целиакией придется всю жизнь внимательно читать этикетки на продуктах и переспрашивать в ресторанах, из чего сделано блюдо (хотя сейчас уже появляются гаджеты , способные определить содержание глютена в еде). Примерно через 6−12 месяцев безглютеновой диеты симптомы болезни проходят у большинства. У 20% они сохраняются и через год диеты, но чаще всего причина в том, что они продолжают потреблять «скрытый» глютен.

Так есть или не есть?

Вернемся к 99% людей, у которых нет целиакии и которым глютен, в принципе, не противопоказан. С одной стороны, мы уже выяснили, что диета с глютеном, особенно с цельными злаками, связана с более здоровым сердцем и сосудами, профилактикой диабета и заболеваний кишечника, более крепкими иммунитетом и нервной системой.

С другой стороны, некоторые адепты безглютеновой диеты считают, что отказ от этого белка спасет от аллергии, улучшит состояние кожи, снимет дискомфорт в животе, связанный с синдромом раздраженного кишечника (СРК), поможет справиться с вечной усталостью. Детям с аутизмом тоже часто назначают безглютеновую диету. Правда ли это работает?

В медицинской литературе описан синдром «чувствительность к глютену, не связанная с целиакией». Люди с таким синдромом жалуются на синдром раздраженного кишечника, усталость и головные боли, боли в мышцах и суставах, «туман в голове», перепады настроения, дерматит и кожную сыпь, анемию. Они уверены, что симптомы связаны именно с глютеном, и на безглютеновой диете чувствуют себя лучше.

Проблема в том, что чувствительность к глютену, не связанная с целиакией, — это состояние, которое основано на самодиагностике. Ученые вообще пока до конца не уверены, что такой диагноз существует, и не разработали анализов для определения синдрома. Есть вероятность, что во всех случаях, кроме целиакии, глютен не виноват в плохом самочувствии.

Во-первых, у двух третей людей, которые сами назначили себе безглютеновую диету из-за какого-то дискомфорта, врачи однозначно не исключили целиакию. Поэтому вполне возможно, их симптомы все-таки связаны с врожденной непереносимостью глютена.

Во-вторых, исследователи заметили, что симптомы СРК действительно уменьшаются на безглютеновой диете — но связано это отнюдь не с глютеном. Люди, которые не едят мучное, кроме глютена избегают и фруктанов — углеводов, которые содержатся в пшенице. Фруктаны входят в состав FODMAP-углеводов — отказ от них достоверно снижает проявления СРК.

Когда люди, у которых предположительно есть чувствительность к глютену, не связанная с целиакией, сидели на безглютеновой диете, но продолжали употреблять FODMAP-углеводы, у них сохранялся дискомфорт в кишечнике. А вот после того, как они исключили FODMAP-углеводы из питания, уже через две недели они почувствовали облегчение симптомов СРК.

Влияние глютена на другие нарушения (не связанные с пищеварительной системой) у людей, у которых нет целиакии, тоже не доказано. Нет и свидетельств в пользу того, что отказ от глютена помогает при психических расстройствах.

Что касается аутизма, исследования не подтверждают , что безглютеновая диета как-то улучшает состояние при расстройствах аутистического спектра.

Выходит, отказываться от глютена нет никакого смысла, если только у вас нет непереносимости. Врачи даже настоятельно не рекомендуют людям без целиакии переходить на безглютеновую диету: отказ от цельных злаков повышает риск сердечно-сосудистых болезней, а именно они являются наиболее частой причиной смерти.