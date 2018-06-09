"Ты каратэ-пацан". Мужчины демонстрируют шпагат и рассказывают о реакции окружающих

Правда ли, что парням сложнее сесть на шпагат, чем девушкам, и зачем они вообще занимаются стретчингом? GO.TUT.BY задал эти вопросы минчанам с впечатляющей растяжкой и посмотрел, как выглядит шпагат в мужском исполнении.



Источник: инстаграм Сергея Кудаева

«Некоторые троллят и сравнивают с Ван Даммом, но никто не осуждает»

Иван Кубасов называет себя нетипичным айтишником — «не бородатый товарищ и без пузика». Раньше он занимался бальными танцами и всегда хотел научиться тому, что дано не каждому человеку.

— Например, мечтал исполнить сальто и сесть на шпагат. Сальто уже получилось, а для красивого шпагата пока есть только наработки, — скромничает Иван.

На стретчинг он попал случайно: увидел в соцсетях фото коллеги с тренировки по растяжке, расспросил ее о занятиях, пошутили и разошлись на этом.

— А позже она подошла ко мне с вопросом: «Что ты тут балдеешь? Собирайся и пойдем со мной на тренировку». Вечером делать было нечего, да и интерес появился. Тем более коллега пообещала огромное количество красивых девушек в группе — не соврала, кстати, — улыбается молодой человек. — В зале меня сперва встретили насмешливыми взглядами: «Давай, парниша, покажи, что ты можешь!». Но со временем более-менее влился в коллектив.



Источник: личный архив Ивана Кубасова

34-летний минчанин начал растягиваться в октябре прошлого года. Говорит, прогресс очевиден:

— Несмотря на то, что мальчики в основном деревянные, я уже без труда могу сесть в бабочку и положить на пол колени. Тренер Татьяна Главацкая тактично обходит обсуждения: сколько еще предстоит работать до идеального шпагата. Она умеет увлечь процессом, поэтому вопросы «а сколько?», «а когда?» отпадают сами собой.

При этом белорусский айтишник не решается назвать тренировки по стретчингу сплошным удовольствием.

— С одной стороны, растяжка — это больно и неприятно. С другой, понимаю, что это вызов самому себе, а мальчики любят вызовы. К тому же тренировки полезны для мышечного корсета и суставов. Мы же не просто разводим мосты и разбрасываем ноги в разные стороны, а занимаемся статической растяжкой.

Иван рассказывают, что друзья на его хобби реагируют по-разному:

— Кто-то троллит и называет Иван Даммом — параллель с Ван Даммом. Кто-то говорит: «Круто, молодец!». Но точно не осуждают. В чем состоит моя мотивация приходить на стретчинг? Это здорово и интересно. И если уж совсем откровенно, то красивый тренер тоже прекрасная мотивация.

«Шли с напарником на мировой рекорд — 10 раз сделали двойной шпагат»

Сергей Кудаев родился в Новополоцке, в младшей школе занимался единоборствами, а с 14 лет ушел в секцию по спортивной акробатике. Получил разряд кандидата в мастера спорта и попал в цирковую студию.



Источник: инстаграм Сергея Кудаева

— Без растяжки цирковому артисту никуда, — поясняет Сергей. — Стретчинг важен и в спорте, и в танцах. Не зря говорят: гибкий человек — молодой человек. Причем гибкость заключается не только в умении сесть на шпагат, но и в мобильности суставов, плечевого пояса, спины… Шпагат — это лишь маленький элемент растяжки. Он доступен любому человеку, если только у него есть желание и упорство.

Сергей вспоминает, как сам спустя год тренировок без труда садился на шпагат.

— Мужчинам этот навык дается чуть-чуть тяжелее из-за забитых мышц. Но в растяжке, скорее, стоит учитывать физиологическую специфику организма, а не половую, — отмечает цирковой артист. — Например, мы с напарником даже шли на мировой рекорд — 10 раз сделали двойной шпагат. Правда, комиссия Книги рекордов Гиннеса его забраковала.

Публикация от Сергей Кудаев (@siarheikudayeu) 21 Июл 2017 в 2:36 PDT

Сергей Кудаев вспоминает, что в детстве иногда приходилось постоять за себя, когда сверстники подшучивали над его увлечением акробатикой.

— До серьезных конфликтов не доходило. Да и среди моих увлечений были не только акробатика и растяжка, но и боевые искусства. А вот массовые виды спорта, как футбол, никогда не понимал и не любил.

В 19 лет Сергей решил перебраться из Новополоцка в Минске. Пробиться в Белгосцирк не удалось, зато пригласили танцором в ансамбль «Хорошки». Позже он начал сольно выступать как артист оригинального жанра.

— Сейчас регулярно поддерживаю форму тренировками и репетициями. Работаю от часа до четырех в день над акробатической техникой, гибкостью, силой и выносливостью. Как только делаю небольшой перерыв — сразу замечаю спад.

«Не очень комфортно быть единственным парнем в зале. Да и девушки в коротких топах отвлекают»

Банковскому сотруднику Сергею Якимовичу 32 года, но он с юмором называет себя «возрастным агентом», который вырос на фильмах с Жан-Клод Ван Даммом. Растяжка, как у этого актера, была мечтой из детства.

— Случайно узнал, что в одном здании с нашим банковским отделением есть студия танца и фитнеса. Решил в зрелом возрасте попробовать сесть на поперечный шпагат. Домашние тренировки не приносили желаемого результата — наверное, слишком жалел себя.

Сергей записался на стретчинг в общие группы для парней и девушек.

— Первое время было тяжело морально и физически. После стретчинга всегда хотелось спать — столько затрачивал энергии. Не очень комфортно чувствовал себя, будучи единственным парнем в зале. Да и девушки в коротких топах отвлекли.



Источник: личный архив Сергея Якимовича

Сергей практиковал стретчинг около года. Занимался раз в неделю по полтора часа. А три года назад переключился на кроссфит и бег с препятствиями.

— Но навыки по растяжке никуда не ушли. До сих пор после небольшой разминки могу сесть на «поперечку». После тренинга по кроссфиту делаю заминку, тянусь, а тренер удивляется: «Да ты каратэ-пацан!».

Банковский сотрудник признается, что до стретчинга в списке хобби были ночные клубы, а сейчас — спортивные.

— Тренер так замотивировала, что я даже отучился на инструктора групповых программ по фитнесу. Раньше любил тусоваться на дискотеках, а сейчас просто жалко на это времени. Получаю намного больше удовольствия от прогресса в спорте, чем от тусовок до полуночи.

Сергей не скрывает, что далеко не все знакомые разделяли его интерес к растяжке.

— Некоторые смеялись и говорили, что на старости лет я сошел с ума. Коллегам в банке старался не рассказывать о тренировках — наше общество все еще странно реагирует на такие вещи. Но я рад, что не отказался от цели, не опустил руки. И сейчас стретчинг помогает даже в кроссфите: оказывается, чтобы поднять штангу над головой, очень важна гибкость.

«Конечно, сажусь на шпагат не как балерина, но с растяжкой все в порядке»

Борису Быку — 30 лет. Он работает тренером по рукопашному бою и ММА. Говорит, для боевых искусств наличие хорошей растяжки — дополнительный бонус.

— Для бойца ММА важны не только правильная техника, сила и выносливость, но и пластика с гибкостью. Конечно, я сажусь на шпагат не как балерина, но с растяжкой все в порядке, — уверяет Борис.

Публикация от Борис Волков (@boris__hunter_pride) 5 Июн 2018 в 11:31 PDT

Он начал работать над гибкостью еще в детстве.

— В третьем классе записался на борьбу и тогда же решил заполучить классную растяжку. Самостоятельно разминался перед основной тренировкой по борьбе, растягивал мышцы и где-то через полгода впервые сел на шпагат.

Для начала Борис осилил продольный шпагат, а потом и поперечный.

— По-моему, мнение о том, что мужчинам сложнее сесть на шпагат, чем женщинам, не более чем стереотип. В этом нет ничего сверхтрудного — было бы желание. Иногда парню даже проще сесть на шпагат, чем девушке.

Мастер спорта по рукопашному бою отмечает, что растяжка, может, и не слишком помогает в повседневной жизни, зато всегда привлекает внимание окружающих:

— Никогда не козыряю своей растяжкой на людях — не вижу в этом смысла. Некоторые сами замечают мои способности, когда разминаюсь в зале перед тренировкой. Часто просят совета, как развить гибкость. Я рекомендую записываться на стретчинг либо регулярно работать над этим компонентом дома.

При этом Борис Бык не скрывает: сесть на шпагат с нуля во взрослом возрасте сложнее.

— У детей связки более эластичные, поэтому и на шпагат они могут сесть гораздо быстрее. Хотя недавно ко мне на тренировки по ММА пришел 36-летний парень. Поначалу казалось, что деревянный, но уже стал пластичным.