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Подарок к юбилею: Porsche отметила свое 70-летие броским 911 Speedster Concept

10.06.2018 09:03 — Разное | Tut.by  
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Поздно вечером в минувшую пятницу Porsche с размахом отметила 70-летний юбилей и по случаю знаменательной даты решила преподнести самой себе эффектный подарок, а заодно — и неожиданный сюрприз своим поклонникам.


Это 911 Speedster Concept, предвосхищающий облегченную модификацию спорткара, которая станет последней вариацией нынешнего 911-го семейства — дебют следующего поколения швабской «двухдверки» (серия 992) ожидается уже этой осенью на Парижском автосалоне. От исходного кабриолета 911 он отличается в первую очередь необычными корпусами зеркал, заниженной рамкой лобового стекла и двугорбым карбоновым обтекателем за сиденьями. О том, какая защита предусмотрена от непогоды, не сообщается, но у 911 Speedster в прошлом поколении был мягкий тент, лишенный электропривода — подымать и складывать его приходилось вручную.


Салон ради снижения массы автомобиля «раздет» — здесь минимум отделки, разработчики убрали «рудиментарный» задний ряд сидений, а также кондиционер и медиа-систему. Шасси 911 Speedster заимствовано у 911 GT3, а за движение отвечает четырехлитровая оппозитная «шестерка» мощностью 500 лошадиных сил. Известно также, что концепт получил титановую выпускную систему и 21-дюймовые колеса с креплением центральной гайкой.


Ввиду того, что новый 911 уже на подходе, объем выпуска 911 Speedster на основе машины нынешнего поколения будет ограничен. В прошлый раз 911 Speedster увидел свет в 2010 году в количестве всего 356 единиц — в этот раз тираж ожидается более солидным: предположительно, компания планирует собрать 1948 экземпляров «спидстера» — как отсылка к 1948 году, когда первый спорткар марки (модель 356) был сертифицирован для дорог общего пользования (произошло это 8 июня). Широкой публике готовый вариант 911 Speedster могут представить 12 июля в рамках Фестиваля скорости в Гудвуде.

А еще во время торжеств по случаю 70-летия Porsche озвучила имя своего будущего электромобиля, который до сих был известен под обозначением Mission E — товарную машину нарекут Taycan. Премьера будущего соперника Tesla Model S может состояться этой осенью на автосалоне в Лос-Анджелесе.

 
 
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Широкой публике готовый вариант 911 Speedster могут представить 12 июля в рамках Фестиваля скорости в Гудвуде.
 
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