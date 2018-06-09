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Подарок к юбилею: Porsche отметила свое 70-летие броским 911 Speedster Concept
Поздно вечером в минувшую пятницу Porsche с размахом отметила 70-летний юбилей и по случаю знаменательной даты решила преподнести самой себе эффектный подарок, а заодно — и неожиданный сюрприз своим поклонникам.
Это 911 Speedster Concept, предвосхищающий облегченную модификацию спорткара, которая станет последней вариацией нынешнего 911-го семейства — дебют
Салон ради снижения массы автомобиля «раздет» — здесь минимум отделки, разработчики убрали «рудиментарный» задний ряд сидений, а также кондиционер и медиа-систему. Шасси 911 Speedster заимствовано у 911 GT3, а за движение отвечает четырехлитровая оппозитная «шестерка» мощностью 500 лошадиных сил. Известно также, что концепт получил титановую выпускную систему и 21-дюймовые колеса с креплением центральной гайкой.
Ввиду того, что новый 911 уже на подходе, объем выпуска 911 Speedster на основе машины нынешнего поколения будет ограничен. В прошлый раз 911 Speedster увидел свет в 2010 году в количестве всего 356 единиц — в этот раз тираж ожидается более солидным: предположительно, компания планирует собрать 1948 экземпляров «спидстера» — как отсылка к 1948 году, когда первый спорткар марки (модель 356) был сертифицирован для дорог общего пользования (произошло это 8 июня). Широкой публике готовый вариант 911 Speedster могут представить 12 июля в рамках Фестиваля скорости в Гудвуде.
А еще во время торжеств по случаю 70-летия Porsche озвучила имя своего будущего электромобиля, который до сих был известен под обозначением
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Широкой публике готовый вариант 911 Speedster могут представить 12 июля в рамках Фестиваля скорости в Гудвуде.
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