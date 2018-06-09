Россельхознадзор с 11 июня начинает снимать запрет на ввоз из Беларуси молочной продукции

Россельхознадзор с 11 июня снимает запрет на ввоз молочной продукции с трёх предприятий Беларуси, в том числе на ввоз наливных молока, сливок и молочной сыворотки в таре объёмом более 2,5 литра.

Как сообщается в размещенных на сайте службы материалах, поставки разрешены Барановичскому молочному комбинату, Ляховичскому молокозаводу, Волковысскому ОАО "Беллакт".

Запрет на поставки этой продукции был введён 6 июня из-за нарушения ветеринарно-санитарных требований.

Как сообщалось, договорённость о подготовке документа о наведении порядка на молочном рынке была достигнута во время встречи вице-премьеров РФ и Беларуси Алексея Гордеева и Михаила Русого в пятницу.

Как заявлял "Интерфаксу" А.Гордеев, в этом документе в течение ближайших дней планируется выработать совместный подход к создавшимся проблемам и наметить пути их решения. "Соответственно, после этого будут открываться поставки с предприятий, которые выполняют установленные требования", - говорил вице-премьер.

В субботу Россельхознадзор и департамент ветеринарного и продовольственного надзора Беларуси подписали дорожную карту по процедуре снятия взаимных ограничений по поставкам молочной продукции на 2018 год. Началом ее выполнения стало снятие запрета с трёх предприятий.

По данным Россельхознадзора, за 5 месяцев этого года из Беларуси в РФ было ввезено 18,6 тыс. тонн молока и сливок наливом и 32,6 тыс. тонн сухой молочной продукции. Это ниже показателей аналогичного периода прошлого года - 22,2 тыс. и 55,5 тыс. тонн соответственно. Из других стран поставки сухого молока за пять месяцев снизились до 10,1 тыс. тонн с 26,3 тыс. тонн за соответствующий период прошлого года.