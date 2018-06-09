6 признаков плохого рекрутера: советы для соискателей

Большинство специалистов по подбору персонала — трудолюбивые профессионалы, которые оказывают неоценимые услуги и компаниям, и кандидатам на должности в них. Но иногда рекрутер не совсем добросовестно относится к поиску работы для заказчика. Если некоторые проблемы достаточно очевидны (например, если рекрутер постоянно предлагает не подходящие по навыкам вакансии или забывает отвечать на письма и звонки), то есть и более тонкие сигналы того, что с рекрутером пора попрощаться. О них рассказали журналисты Dice Insights.





Рекрутер не может предоставить информацию о компании

Если рекрутер не может рассказать о людях, которым будет подчиняться соискатель, о корпоративной культуре, порядках или соцпакете компании, это может значить, что он недостаточно тесно сотрудничает с её нанимающим менеджером, предупреждает глава рекрутингового агентства Continental Search Дэн Симмонс. Такой человек станет просто пересылать массу случайных резюме в надежде, что одно из них закроет вакансию.

«Рекрутер должен заботиться о том, чтобы соискатель действительно подходил под требования нанимателя, а также предоставлять дополнительную помощь в виде советов о том, как пройти собеседование, сведений о компании и рекомендаций по составлению резюме», — уверен Симмонс.

Рекрутеры-фрилансеры соглашаются, что неспособность сообщить детальную информацию — плохой знак: вероятно, специалист пытается забрать вакансию заказчика, который на самом деле сотрудничает с другим рекрутером. В отрасли ИТ большое значение имеет «дух», слаженность команды, поэтому лучше выбирать тех рекрутеров, у которых сложились устойчивые связи с компанией.

Он пытается переманить сотрудника из компании, в которую сам его устроил ранее

В сообществе рекрутеров считается неэтичным перезванивать работнику через несколько месяцев после трудоустройства, чтобы предложить вакансию в другой компании. Вполне нормально — связаться, чтобы узнать, как идут дела бывшего клиента на новом месте или попросить рекомендацию, но предлагать другие варианты работы, если сотрудник сам не обратился за помощью, рекрутер не должен.

Он не отстаивает интересы соискателя

Несмотря на то, что соискатель платит за конкретные услуги — помощь в поиске работы, — рекрутеру также следует продвигать своего клиента. Если он не пытается помочь соискателю получить более высокую зарплату, или последнему приходится постоянно идти на уступки, пора отправиться на поиски другого рекрутера.





Он «играет в молчанку»

Рекрутеру ничего не мешает держать клиента в курсе того, как идут успехи с его заявкой, или давать честную обратную связь после собеседований. Один из плюсов работы со сторонним рекрутером — гарантия того, что отправленное резюме не провалится в чёрную дыру. Даже в самый загруженный день можно найти пять минут для одного звонка, а если рекрутер долгое время не выходит на контакт, это должно заставить задуматься.

Он не интересуется потребностями соискателя

Если рекрутер не расспрашивает кандидата о его карьерных целях и интересах, это может значить, что ему важно лишь побыстрее пристроить клиента и получить гонорар. От такого рекрутера нужно избавиться в пользу того, который равно ценит как компании, так соискателей.

Он попусту тратит время клиента

Рекрутер должен уметь сказать соискателю, интересующемуся вакансией и условиями работы, сможет ли он помочь ему с трудоустройством, отмечает президент агентства Opportunity Search Inc Марк Тэппис.

«Не стоит тратить своё и чужое время. Хороший рекрутер знает потребности своих клиентов, технические навыки и проектный опыт, которые они ищут. Если рекрутер не может помочь кандидату найти работу, об этом нужно говорить прямо», — добавляет он.

Если рекрутер не утруждает себя тем, чтобы изучить резюме кандидата, или постоянно предлагает ему неподходящие вакансии, с ним тоже лучше попрощаться. «Хороший рекрутер не должен уметь выполнять работу соискателя, но ему нужно знать, в чём соискатель компетентен, а также понимать, какие знания и качества необходимы в его профессии», — считает Симмонс. Не сотрудничать с рекрутером он советует также в том случае, если у него нет ни одной рекомендации на странице в LinkedIn, или же он отказывается говорить о том, кого и в какие компании уже трудоустраивал людей.