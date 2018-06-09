|
Молодечно принял фестиваль белорусской песни и поэзии
10.06.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
Концерты, спектакли, выставки. Белорусский город Молодечно стал центром национальной культуры. Он принял участников 18-го фестиваля белорусской песни и поэзии. Корреспондент телеканала «МИР 24» Денис Кошелев побывал на празднике.
Конкурсанты приезжают со всей страны в надежде стать знаменитыми. Анастасия Лейкина из Витебска на конкурсе впервые. Для этого специально разучила новую песню. Готовилась к выступлению основательно.
Для того чтобы тебя заметили, в Молодечно необязательно выступать на сцене. Петь можно и просто на улице, или же рисовать. Пространство для творчества – на пяти площадях. И вот результат. Все работы на выставке можно купить. Вырученные деньги переведут в дома-интернаты. Сделать такое доброе дело вызвались даже художники из Молдовы и России.
Главное событие – концерт на сцене Летнего амфитеатра. Зазвучали любимые песни. Конечно, на белорусском. В этом году программа особая – почти все композиции авторства народного артиста СССР Игоря Лученка, которому в этом году исполняется 80.
Трехтысячный зал подпевал любимые песни. А в перерывах между концертами праздник распространялся по всему городу. Фестиваль-то национальный. А значит и программа насыщенная, чтобы ни у кого не возникло сомнения, какая она широкая и веселая белорусская душа.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В этом году программа особая – почти все композиции авторства народного артиста СССР Игоря Лученка.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)