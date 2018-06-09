Молодечно принял фестиваль белорусской песни и поэзии

Концерты, спектакли, выставки. Белорусский город Молодечно стал центром национальной культуры. Он принял участников 18-го фестиваля белорусской песни и поэзии. Корреспондент телеканала «МИР 24» Денис Кошелев побывал на празднике.



Фестиваль в Молодечно имеет особый статус – национального. А это значит, что все песни здесь поют на родном, белорусском языке. И одним из главных событий с 93-го года остается конкурс молодых исполнителей. Отбор серьезный. Районные, областные отборочные туры. И вот здесь – в Молодечно – финал.

Конкурсанты приезжают со всей страны в надежде стать знаменитыми. Анастасия Лейкина из Витебска на конкурсе впервые. Для этого специально разучила новую песню. Готовилась к выступлению основательно.

«Я занималась со своим педагогом, ездили на репетиции с оркестром. И сама занималась, каждый день, обязательно», – поделилась участница конкурса.

Для того чтобы тебя заметили, в Молодечно необязательно выступать на сцене. Петь можно и просто на улице, или же рисовать. Пространство для творчества – на пяти площадях. И вот результат. Все работы на выставке можно купить. Вырученные деньги переведут в дома-интернаты. Сделать такое доброе дело вызвались даже художники из Молдовы и России.

«Это частичка нашего роста. Глядя друг на друга, мы соревнуемся, стараемся быть лучше», – поделился Павел Зеленецкий.

Главное событие – концерт на сцене Летнего амфитеатра. Зазвучали любимые песни. Конечно, на белорусском. В этом году программа особая – почти все композиции авторства народного артиста СССР Игоря Лученка, которому в этом году исполняется 80.

«Лученок в свое время учился у Шостаковича. И это уже немало. А после он и нас многому научил. И сейчас этот концерт – как благодарность за навыки, потому что Игорь Лученок – это большой ум и творческое достояние нашей страны», – рассказал дирижер, руководитель Национального академического концертного оркестра Республики Беларусь Михаил Финберг.

Трехтысячный зал подпевал любимые песни. А в перерывах между концертами праздник распространялся по всему городу. Фестиваль-то национальный. А значит и программа насыщенная, чтобы ни у кого не возникло сомнения, какая она широкая и веселая белорусская душа.



Фестиваль белорусской песни и поэзии проходит каждый год. В этот раз культурный праздник посетили более 30 тысяч человек.