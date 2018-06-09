Неделя британской кухни проходит в Минске

Желающим отведать английских угощений даже не придётся покидать Беларусь. В Минске стартовала Неделя британской кухни.

В меню – более 40-ка любимых блюд жителей Соединённого Королевства. Пастуший пирог, йоркширский пудинг, шотландский пирог «Кокки-ликки». И, конечно, традиционный британский завтрак. В каждый рецепт повара предпочли внести свою изюминку.

Готовить английскую кухню будут в 14-ти столичных заведениях. Ужин на двоих обойдётся в 25 рублей. Неделя завершится 16 июня большим британским фестивалем в Верхнем городе. Участники откроют свои рестораны прямо на городской площади.