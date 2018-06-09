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На саммите Шанхайской организации сотрудничества – центральный день переговоров

10.06.2018 09:34 — Разное | ОНТ  
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На саммите Шанхайской организации сотрудничества в китайском Циндао – центральный день. На повестке – более 20-ти вопросов. Главный – как повысить безопасности в Евразийском регионе? В заседании Совета глав государств примет участие и Президент Беларуси.

За всем происходящим журналисты следят из пресс-центра, поэтому цитаты из выступлений лидеров стран сегодня особенно быстро разлетаются по миру. «Беларусь видит в ШОС организацию, которая должна внести весомый вклад в обеспечение многосторонней безопасности и победу здравого смысла в межгосударственных отношениях», – об этом с трибуны Шанхайской организации сотрудничества заявил Александр Лукашенко. Президент в своём выступлении подчеркнул, что из-за конфронтации отдельных стран и регионов существует прямая угроза торговых войн, а это в перспективе отразится не только на национальных экономиках, но и на глобальном рынке.

Бороться с этим белорусский лидер призвал всех участников организации сообща. Первый шаг в данном направлении, по мнению Александра Лукашенко – сопряжение Евразийского экономического союза и инициативы «Один пояс, один путь». В Беларуси уже есть яркий пример такого взаимодействия – китайско-белорусский индустриальный парк «Великий камень». Президент также предложил конкретный план по усилению именно экономической интеграции для всех участников объединения.

Сегодняшние договорённости лидеры стран также закрепляют подписями в международных документах. А после всех согласований продолжатся и двусторонние переговоры.

10 июня для обсуждения белорусско-китайского сотрудничества Александр Лукашенко встретится со своим китайским коллегой Си Цзиньпином. Переговоры пройдут в расширенном формате.

 
 
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​На саммите Шанхайской организации сотрудничества в китайском Циндао – центральный день. На повестке – более 20-ти вопросов. Главный – как повысить безопасности...
 
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