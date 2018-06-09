«Талибан» принял предложение властей Афганистана о временном перемирии

Перемирие наступило в Афганистане. Местное радикальное движение «Талибан» приняло предложение властей.

Оружие сложат на время завершения Рамадана. Перемирие будет действовать всего три дня, хотя Кабул просил неделю.

Однако талибы заявили, что продолжат боевые действия, в том числе против западных войск, которые находятся в Афганистане. Тем не менее, в Кабуле не теряют надежду, что праздничное перемирие положит начало переговорам и долгосрочному прекращению огня.