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«Талибан» принял предложение властей Афганистана о временном перемирии

10.06.2018 09:38 — Разное | ОНТ  
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Перемирие наступило в Афганистане. Местное радикальное движение «Талибан» приняло предложение властей.

Оружие сложат на время завершения Рамадана. Перемирие будет действовать всего три дня, хотя Кабул просил неделю. 

Однако талибы заявили, что продолжат боевые действия, в том числе против западных войск, которые находятся в Афганистане. Тем не менее, в Кабуле не теряют надежду, что праздничное перемирие положит начало переговорам и долгосрочному прекращению огня.

 
 
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Перемирие наступило в Афганистане. Местное радикальное движение «Талибан» приняло предложение властей.
 
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