Итальянское бюро UP Design наделило Alfa Romeo 4C еще более яркой внешностью

На автосалоне в Турине представлен шоу-кар с довольно-таки громоздким обозначением, но зато эффектной внешностью — это Alfa Romeo Mole Costruzione Artiginale 001. Пожалуй, примерно так могло бы выглядеть обновленное среднемоторное купе 4C.





Концепт является совместным детищем немецкой Adler Group и подконтрольной ей дизайн-студии UP Design, возглавляемой Умберто Палермо. С его подачи спорткар Alfa Romeo обрел еще более агрессивный «суперкаровский» облик, в котором угадываются черты последних моделей марки — в частности, седана Giulia и кроссовера Stelvio. Машина даже заметно укрупнилась в габаритах, став на 30 см длиннее и на 6 см шире.





Интерьер купе получил двухцветную отделку кожей и замшей, заодно его приукрасили и карбоновые вставки. 1,8-литровый турбодвигатель (237 лошадиных сил и 349 Нм крутящего момента) остался прежним.





В недавно обнародованном концерном Fiat Chrysler пятилетнем плане развития марки Alfa Romeo обновление купе 4C или его преемник не значится — по всей видимости, Mole Costruzione Artiginale 001 так и останется единичным шоу-каром.