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Госпогранкомитет просит турфирмы заранее сообщать о потоках туристов на белорусско-украинской границе

10.06.2018 09:48 — Разное | ОНТ  
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Важная информация для тех, кто собирается пересечь украинскую границу. Чтобы не застрять в очереди, Госпогранкомитет призывает турфирмы заранее сообщать о своих планах. 

Информацию можно направлять в пункты пропуска, через которые пролегает маршрут. Так будет проще урегулировать движение и избежать пробок. 

 
 
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​Важная информация для тех, кто собирается пересечь украинскую границу. Чтобы не застрять в очереди, Госпогранкомитет призывает турфирмы заранее сообщать о своих...
 
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