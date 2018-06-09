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Госпогранкомитет просит турфирмы заранее сообщать о потоках туристов на белорусско-украинской границе
Важная информация для тех, кто собирается пересечь украинскую границу. Чтобы не застрять в очереди, Госпогранкомитет призывает турфирмы заранее сообщать о своих планах.
Информацию можно направлять в пункты пропуска, через которые пролегает маршрут. Так будет проще урегулировать движение и избежать пробок.
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Госпогранкомитет просит турфирмы заранее сообщать о потоках туристов на белорусско-украинской границе
Важная информация для тех, кто собирается пересечь украинскую границу. Чтобы не застрять в очереди, Госпогранкомитет призывает турфирмы заранее сообщать о своих...
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