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Родственницы не поделили прах усопшего: на кладбище под Воложином вдова угрожала убийством сестре покойного

10.06.2018 09:30 — Разное | Партизан  
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Две пенсионерки из Минска на кладбище возле деревни Киевец Воложинского района повздорили из-за места захоронения своего мужа и брата.

В ссоре вдова взяла в руки топор и пообещала убить сестру умершего мужа. До убийства не дошло – топор из рук женщины вырвали очевидцы конфликта, которые были на кладбище.

Об этом рассказал kraj.by следователь Воложинского районного отдела Следственного комитета, который возбудил уголовное дело, Александр Бараховский.

– Конфликт длится уже не один месяц, – рассказывает Александр. – Когда мужчина умер, вдова похоронила его на кладбище под Киевцом. Сестра покойного была не согласна с этим и через некоторое время перезахоронила прах брата на этом же кладбище, но рядом с могилами их родителей.

По словам Александра Бараховского, женщины даже выясняли отношения в суде. Но суд оштрафовал обеих по статье Кодекса об административных правонарушениях, и этим все закончилось.

С новой силой конфликт вспыхнул в мае, когда сестра покойного убирала его могилу и место захоронения родителей.

 Следователь пояснил: после того, как очевидцы ссоры забрали у вдовы топор, она сама зачем-то вызвала милицию. Этим и воспользовалась потерпевшая, чтобы написать заявление и обвинить вдову в угрозе убийством.

Дело возбуждено по статье 186 Уголовного кодекса Республики Беларусь «Угроза убийством, если имелись основания опасаться ее осуществления». Cанкция -- штраф, исправительные работы на срок до одного года, либо арест.

 
Теги: Минск
 
 
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Две пенсионерки из Минска на кладбище возле деревни Киевец Воложинского района повздорили из-за места захоронения своего мужа и брата.
 
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