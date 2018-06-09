Родственницы не поделили прах усопшего: на кладбище под Воложином вдова угрожала убийством сестре покойного

В ссоре вдова взяла в руки топор и пообещала убить сестру умершего мужа. До убийства не дошло – топор из рук женщины вырвали очевидцы конфликта, которые были на кладбище.





kraj.by следователь Воложинского районного отдела Следственного комитета, который возбудил уголовное дело, Александр Бараховский. Об этом рассказалследователь Воложинского районного отдела Следственного комитета, который возбудил уголовное дело, Александр Бараховский.





– Конфликт длится уже не один месяц, – рассказывает Александр. – Когда мужчина умер, вдова похоронила его на кладбище под Киевцом. Сестра покойного была не согласна с этим и через некоторое время перезахоронила прах брата на этом же кладбище, но рядом с могилами их родителей.





По словам Александра Бараховского, женщины даже выясняли отношения в суде. Но суд оштрафовал обеих по статье Кодекса об административных правонарушениях, и этим все закончилось.





С новой силой конфликт вспыхнул в мае, когда сестра покойного убирала его могилу и место захоронения родителей.





Следователь пояснил: после того, как очевидцы ссоры забрали у вдовы топор, она сама зачем-то вызвала милицию. Этим и воспользовалась потерпевшая, чтобы написать заявление и обвинить вдову в угрозе убийством.





Дело возбуждено по статье 186 Уголовного кодекса Республики Беларусь «Угроза убийством, если имелись основания опасаться ее осуществления». Cанкция -- штраф, исправительные работы на срок до одного года, либо арест.