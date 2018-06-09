ОГП призвала жителей Могилевщины бойкотировать Купалье в Александрии





mogilev.online Соответствующее заявление совета могилевской ячейки было опубликовано на сайте ОГП, сообщает





«Праздник проводится на родине Лукашенко, его подчиненные готовы лоб расшибить, лишь бы угодить ему. А желание преподнести Александрию как белорусский Вифлеем, где родился якобы еще один "полубог" и где поэтому должны собираться "друзья", кощунственны. Ничего хорошего для страны нахождение Лукашенко у власти в течение 24 лет не принесло. За это время мы безнадежно отстали от соседей, которые выбрали демократический путь развития. С детства нас учили, что нельзя заниматься идолопоклонством и сотворять себе кумиров. Так как же мы допускаем возведение в ранг объекта поклонения тех мест, где родился далеко не святой Лукашенко?» — говорится в заявлении.

В ОГП подчеркивают, что Купалье — это душевная народная традиция, которую в нынешнее время превратили в «неприемлемую форму проведения этого праздника».





«Мы призываем жителей Могилевской области, население Беларуси бойкотировать мероприятие в Александрии», — добавляется в заявлении ОГП.



