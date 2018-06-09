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Назван самый опасный для экологии город мира
Составлен список самых опасных для экологии городов мира.
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Согласно данным ученых, ежегодно Сеул вырабатывает до 267,1 мегатонны углекислого газа. Также в тройке лидеров самых загрязняющих окружающую среду мегаполисов оказались китайский Гуаньчжоу (272 мегатонны) и Нью-Йорк (его выбросы углекислого газа оцениваются в 233,5 мегатонны в год).
Далее идут Гонконг, Лос-Анджелес, Шанхай, Сингапур, Чикаго, Токио.
Отметим, что большинство городов, вошедших в ТОП-50 экологического рейтинга, находятся в США и Китае — 11 и 10 соответственно.
Москва, выпускающая ежегодно 99,5 мегатонны углекислого газа, оказалась на 15-м месте. Ещё один российский крупный город, который угрожает мировой экологии, — Санкт-Петербург.
Ежегодно он выбрасывает 29,6 мегатонны углекислого газа. Северная столица на 79-й строчке.
Добавим, что сбором информации для составления рейтинга занимались учёные из Норвегии, Швеции, США и Японии. Всего в списке значатся 500 населённых пунктов.
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Составлен список самых опасных для экологии городов мира.
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