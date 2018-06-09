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Банкротится один из китов столичного кейтеринга

10.06.2018 08:29 — Разное | Партизан  
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Экономический суд города Минска начал процедуру конкурсного производства в отношении минской компании ООО «БелФэстКомпани». На рынке она известна под брендом Belfest и занимается кейтерингом, позиционируя себя как ресторан выездного обслуживания.

Мы связались с управляющей, чтобы уточнить, для чего именно начата судебная процедура.

«Это банкротство», — однозначно ответила нам специалист.

С представителями самой компании поговорить не удалось, но мы нашли данные о том, что «БелФэстКомпани» должна деньги ФСЗН, а именно Советскому районному отделу (Минск).

Компания работала на рынке с 2012 года, и за это время ее клиентами были velcom, МТС, Lenovo, «Санта-Бремор», «Штадлер», Sellwin, BelSwissBank.
 
Теги: Минск
 
 
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Экономический суд города Минска начал процедуру конкурсного производства в отношении минской компании ООО «БелФэстКомпани». На рынке она известна под брендом...
 
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