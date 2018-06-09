Китай похитил у США секретную разработку сверхзвуковой ракеты





Фото: thedigitalnews.ml

The Washington Post. Китайские правительственные хакеры взломали компьютеры подрядчика военно-морского флота США и похитили секретную информацию о подводном вооружению. В частности, были похищены секретные разработки ультразвуковой противокорабельной ракеты, которой должны быть оснащены американские подлодки до 2020 года. Об этом анонимно сообщили американские чиновники, передает





Взлом произошел в январе и феврале. Чиновники не уточнили, о каких подрядчиках, которые сотрудничают с ВМФ США, идет речь.





Хакеры похитили 614 гигабайт информации, связанной с американским проектом "Морской дракон".





Издание не сообщает подробности проекта ракеты, которые были получены Китаем, по просьбе военно-морских сил США.



