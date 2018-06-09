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Китай похитил у США секретную разработку сверхзвуковой ракеты

10.06.2018 08:13 — Разное | Партизан  
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Китайские хакеры в январе-феврале этого года взломали компьютеры подрядчиков, которые работают с военно-морским флотом США


Фото: thedigitalnews.ml
Китайские правительственные хакеры взломали компьютеры подрядчика военно-морского флота США и похитили секретную информацию о подводном вооружению. В частности, были похищены секретные разработки ультразвуковой противокорабельной ракеты, которой должны быть оснащены американские подлодки до 2020 года. Об этом анонимно сообщили американские чиновники, передает The Washington Post.

Взлом произошел в январе и феврале. Чиновники не уточнили, о каких подрядчиках, которые сотрудничают с ВМФ США, идет речь.

Хакеры похитили 614 гигабайт информации, связанной с американским проектом "Морской дракон". 

Издание не сообщает подробности проекта ракеты, которые были получены Китаем, по просьбе военно-морских сил США.


 
 
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Китайские хакеры в январе-феврале этого года взломали компьютеры подрядчиков, которые работают с военно-морским флотом США
 
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