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Видеофакт: мужчина совершил суицид в Каабе
Мужчина совершил суицид в нескольких метрах от главной святыни ислама – Каабы, в Заповедной мечети.
Как передает
Отмечается, что он спрыгнул в толпу паломников с третьего этажа. В этот момент внизу находились тысячи человек. Мужчина скончался на месте.
По сведениям СМИ Саудовской Аравии, погибшим оказался 26-летний француз, который лишь недавно перешел в ислам.
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Мужчина совершил суицид в нескольких метрах от главной святыни ислама – Каабы, в Заповедной мечети.
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