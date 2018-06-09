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Видеофакт: мужчина совершил суицид в Каабе

10.06.2018 08:09 — Разное | Партизан  
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Мужчина совершил суицид в нескольких метрах от главной святыни ислама – Каабы, в Заповедной мечети.


Как передает Oxu.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает Daily Sabah.

Отмечается, что он спрыгнул в толпу паломников с третьего этажа. В этот момент внизу находились тысячи человек. Мужчина скончался на месте.

По сведениям СМИ Саудовской Аравии, погибшим оказался 26-летний француз, который лишь недавно перешел в ислам.


 
 
Ссылка на источник 24
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Мужчина совершил суицид в нескольких метрах от главной святыни ислама – Каабы, в Заповедной мечети.
 
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