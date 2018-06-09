Видеофакт: мужчина совершил суицид в Каабе





Oxu.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает Daily Sabah. Как передаетсо ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает Daily Sabah.





Отмечается, что он спрыгнул в толпу паломников с третьего этажа. В этот момент внизу находились тысячи человек. Мужчина скончался на месте.





По сведениям СМИ Саудовской Аравии, погибшим оказался 26-летний француз, который лишь недавно перешел в ислам.



